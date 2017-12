Spinning de Beauce déménage dans les locaux du Studio Santé Gym 24 h

Toutes les activités prévues et offertes par Spinning de Beauce auront dorénavant lieu dans les locaux du Studio Santé Gym 24 h, situé au 17 094, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. Ce changement est en vigueur depuis le lundi 11 décembre 2017.

C'est avec le souci de toujours offrir plus et mieux à sa clientèle que l'entreprise Spinning de Beauce a déménagé la fin de semaine dernière et s'est jointe à l'équipe du Studio Santé Gym 24 h.

Le propriétaire du Studio Santé Gym 24 h, Éric Gosselin, ainsi que la gérante et entraîneure Sophie Veilleux et l'entraîneure Hélène Lessard chez Spinning de Beauce, ont les mêmes objectifs et la même philosophie en ce qui concerne le bien-être de leurs clients. Ils souhaitent notamment optimiser l'expérience de ceux-ci, tout en leur proposant une offre de services variée et complète.

Les entraîneurs chez Spinning de Beauce offriront, dans leur nouvel environnement, des cours de spinning, de cardio-rameur, de pilates, de stretching et d'entraînement Essentrics, comme ils avaient l'habitude de le faire auparavant, en plus d'offrir des cours de yoga, une nouveauté suite à leur déménagement. Les clients habituels retrouveront le même entrain, la même énergie et la même intensité chez les coachs dans leurs nouveaux locaux.

L'équipe agrandie permettra aux clients de bénéficier des services combinés des deux entreprises dans un endroit qui allie le meilleur des deux mondes, soit les spécificités d'un centre d'entraînement complet et celles d'une boutique de suppléments alimentaires qui offre des services de physiothérapie, de massothérapie et de kinésiologie, en plus de donner accès à une salle d'entraînement 24 heures sur 24.

Spinning de Beauce se liera également d'un partenariat avec Joe Bicycles, boutique et atelier de vélo qui ouvrira ses portes au printemps 2018.

Précisons qu'il y aura des séances spéciales des Fêtes chez Spinning de Beauce du 11 décembre au 6 janvier prochains, et que le session d'hiver débutera dès le lundi 8 janvier 2018.

Les clients sont invités à suivre la page Facebook de Spinning de Beauce, mentionnée ci-bas, afin de connaître ses activités à venir, ainsi que ses nouveaux forfaits et cours qui seront présentés sous peu.

Les personnes intéressées sont également encouragées à consulter le site Web de ce centre d'entraînement de Saint-Georges afin d'effectuer des réservations pour les cours de leur choix, et ainsi profiter de son système de réservations facile d'utilisation et unique dans la région.

Pour joindre l'équipe chez Spinning de Beauce