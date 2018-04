Le CEB lance la 37e édition de son tournoi de golf

Ce midi lors d'une conférence de presse, le Conseil économique de Beauce (CEB) a annoncé qu'il tiendra la 37e édition de son tournoi de golf « L'Annuel en affaires » le vendredi 6 juillet prochain, à Saint-Georges, au club de golf. Les frères Drouin, Nicholas et Jean-François, de l'entreprise Produits Matra, sont les présidents d'honneur de la présente édition.

Les objectif principaux de l'événement sont que les gens présents puissent faire du réseautage dans une atmosphère détendue de même que générer des fonds afin d'appuyer le CEB.

Le président du CEB, M. Tony Turcotte, a présenté les présidents d'honneur comme des innovateurs. Ceux-ci se sont dit « honorés d'avoir été approchés pour être les présidents d'honneur de l'Annuel en affaires ». « Le CEB a toujours été là pour nous, c'est pour cette raison que nous nous impliquons cette année ! », ont affirmé MM. Nicholas et Jean-François Drouin.

Le comité organisateur de 2018 est composé de Luc Paquet à la présidence (Paquet Daigle inc.), Paul Thabet (Bois Paul), Véronique Savard (Les As de la Réussite), Philippe Cloutier (Accommodation 7-23), Brigitte Busque (RBC Banque Royale), Sylvain Grenier (Chorus RH), Sindy Breton (CEB) et Lynda Aubé (CEB).

La formule « Shotgun mulligan » est encore de retour cette année. Deux départs sont prévus : le premier à 7 heures et le deuxième à 13 heures. Le tournoi de l'avant-midi sera suivi d'un dîner, celui de l'après-midi d'un souper. Il est possible de participer pour un repas seulement. Il y aura au-delà de 25 000 $ en prix et cadeaux.

Année après année, l'événement génère environ 30 000 $ pour le CEB.

Tarifs et inscriptions

Tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent remplir le formulaire disponible au www.cebeauce.com. Il n'y a pas de date limite, mais les gens sont invités à s'y inscrire le plus rapidement possible. Pour les membres du CEB, le coût comprenant la partie de golf et le repas est de 165 $ plus taxes ; pour les non-membres, le montant est de 195 $ plus taxes.