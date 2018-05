Une réussite totale pour la 17e Journée ressources humaines en Beauce

La 17e édition de la Journée ressources humaines en Beauce avait lieu aujourd'hui, le mercredi 9 mai, au centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges. Le thème de la journée était « À votre santé! » et celle-ci s’adressait à toute personne voulant en savoir davantage sur les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. 186 personnes étaient présentes, soit 6 de plus que l'année dernière. Encore une fois, c'est un record.

Le thème de l'événement, « À votre santé! », tombe à point nommé.

Selon une étude réalisée par Morneau Shepell, 29 % des employés au Québec disent vivre de l'hyperstress ; 18 % de ces 29 % affirment qu'ils sont enclins à donner leur démission. Autrement dit, 6 % des employés pourraient rapidement quitter leur emploi à cause du stress. Précisons-le : le thème de la présente édition avait trait à la santé mentale et non à la santé physique.

En contexte de pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises ne veulent pas perdre leur personnel, et surtout pas en Beauce. L'objectif de l'événement était de contribuer à rendre les milieux de travail plus sains. Mieux comprendre la santé générale des employés, dont le stress fait partie, aide à la rétention du personnel et à rehausser l'indice de bonheur au sein d'une entreprise.

« La journée RH est organisée pour les professionnels en ressources humaines, mais aussi pour tous les gens qui ont à superviser du personnel, donc autant les contre-maîtres, les directeurs généraux que les contrôleurs. Tous ceux qui ont une équipe en-dessous d'eux », a déclaré Anne-Marie Lessard, stratège en ressources humaines (L'Essor Humain) et coordonnatrice de l'événement.

« Ce que je prône, c'est que les gens ne croient pas que c'est un événement qui est juste pour les professionnels en RH. Ça vise tous les gestionnaires, parce que notre objectif, c'est d'aider les gens, de leur donner des trucs, des outils pour mieux gérer leur personnel. Ce n'est pas juste pour les professionnels en ressources humaines, c'est pour une clientèle élargie. » - Anne-Marie Lessard, coordonnatrice de l'événement

Six conférences étaient offertes aux participants, dont deux pour tous le matin et le soir. Entre celles-ci, durant l'avant-midi et l'après midi, quatre ateliers étaient offerts au choix. Les participants, outre les deux conférences destinées à tout le monde en début et en fin de journée, devaient participer deux ateliers.

Les journées ressources humaines existent ailleurs au Québec, mais c'est en Beauce qu'elles ont été implantées en premier lieu. À l'origine, il s'agit d'une initiative d'Emploi-Québec.