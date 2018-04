« À votre santé » sera le thème de la 17e Journée ressources humaines en Beauce

La 17e édition de la Journée ressources humaines en Beauce aura lieu mercredi le 9 mai prochain, au centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges. Cette journée, qui se déroulera sous le thème « À votre santé! », s’adresse à toute personne désireuse d’en apprendre davantage sur les saines pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Le thème de cette année, « À votre santé », est très actuel. Selon une nouvelle étude de Morneau Shepell, 1 employé sur 3 (29 %) avoue qu'il souffre d'hyperstress au travail, et 18 % de ces employés se disent enclins à donner leur démission en raison de leur souffrance quotidienne au travail.

À l’heure où les difficultés de recrutement font partie des préoccupations majeures de plusieurs

organisations, mieux comprendre et gérer le stress ainsi que la santé globale des employés pourrait avoir un impact majeur sur la fidélisation du personnel et, par conséquent, diminuer les besoins de recrutement d'une main-d’œuvre qui devient de plus en plus rare.



La plénière d’ouverture abordera la question fondamentale suivante : « En tant que gestionnaire, peut-on gérer le stress de nos employés ? ». Cette conférence sera animée par Pierrich Plusquellec, du Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

En fin de journée, Danie Beaulieu, docteure en psychologie, démystifiera certains comportements qui peuvent éloigner les gens de saines relations humaines avec sa conférence de clôture intitulée « Êtes-vous primate, automate ou diplomate ? ».

Par ailleurs, les participants assisteront durant la journée à deux ateliers de leur choix parmi les quatre qui seront présentés :

« Bonheur au travail, un duo explosif », par Pierre Côté, conférencier et président de IRB au travail ;



« Vers des stratégies innovantes de recrutement », par Catherine Landry, conseillère en ressources humaines agréée (CRHA) et co-fondatrice de LEADEO ;



« La légalisation du cannabis : les impacts à prévoir pour les gestionnaires », par Nancy Cameron, conseillère en ressources humaines chez Cameron ressources humaines et Maître Nathalie Gonthier, avocate chez BCF Avocats d'affaires et



« Quand le juridique se mêle de la santé », par Maître Yannick Richard, avocat chez Cain Lamarre.

Précisons que le comité organisateur de la 17e édition de cet événement est composé de la coordonnatrice Anne-Marie Lessard, CRHA (L'Essor Humain), de Marco Fortier (Husky portes et fenêtres), de Sylvie Labonté, CRHA (Groupe Isolofoam), de Maxime Bolduc-Poulin, CRHA (Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches), ainsi que de Maryse LaRochelle et de Vincent Lessard (Centre local d’emploi de Saint-Georges).



Le formulaire d’inscription pour cet événement, rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec, en collaboration avec le Conseil économique de Beauce, est disponible sur le site Web de la Journée RH en Beauce.