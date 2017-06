Le maire de Saint-Alfred honoré lors de la journée Célébration patrimoine

64 lauréats ont été honorés lors de la 7e édition de la journée Célébration patrimoine tenue lors du samedi 17 juin dernier à Lévis. Deux élus dont le maire de Saint-Alfred, Jean-Roch Veilleux, ont d'ailleurs été récompensés pour leur travail en préservation et mise en valeur du patrimoine

Lors de cette journée, qui se veut le point culminant de l'opération que constitue les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, le travail de 64 lauréats a été présenté, pour leurs réalisations dans quatre catégories. Les quatre catégories sont les suivantes : Conservation et préservation, Préservation et mise en valeur du paysage (nouvelle catégorie en 2017), Interprétation et diffusion, ainsi que Porteurs de traditions.

Les projets lauréats ont été présentés à l’église Notre-Dame-de-la-Victoire samedi après-midi. Puis, tous se sont rassemblés pour un cocktail et un souper au Fort Numéro-Un.

Précisons que l’événement Prix du patrimoine est une initiative de la table de patrimoine-histoire du Conseil de la culture. Il a pour objectif de reconnaître les réalisations et les actions en conservation et en mise en valeur du patrimoine, ainsi que d’accroître la sensibilisation du public et des autorités municipales au patrimoine culturel. Ce sont les 15 MRC des deux régions, ainsi que les villes de Lévis et de Québec, qui participent à cette opération.

Prix aux élus

La 7e édition de Célébration patrimoine a été l’occasion, pour une seconde fois, de reconnaître le travail de deux élus.

Dans son allocution, le président de la table de patrimoine-histoire du Conseil de la culture, Jean-Pierre Chénard, a souligné l’importance du patrimoine et de l’histoire dans la vie quotidienne. « Les lauréats nous donnent des racines et sont des marqueurs de temps et d’évolution. Certains de nos élus l’ont compris et c’est pourquoi nous remettons aujourd’hui des certificats à un élu de la région de la Chaudière-Appalaches et à un élu de la région de la Capitale-Nationale qui se sont démarqués par leurs interventions en patrimoine-histoire ».

Cette année, Jean-Roch Veilleux, maire de Saint-Alfred (MRC Robert-Cliche) et Christian Denis, conseiller municipal de Deschambault-Grondines (MRC de Portneuf), ont été honorés.

Les certificats ont été remis par M. Chénard et par Josée Tremblay, directrice générale du Conseil de la culture.

Prochaine édition dans la MRC de La Jacques-Cartier

À la fin de la journée, Messieurs Jean-Roch Veilleux et Christian Denis ont annoncé que la 8e édition de la journée Célébration patrimoine se tiendra dans la MRC de La Jacques-Cartier en 2019. La mairesse de Lac-Beauport et préfet de la MRC, Louise Brunet, a souhaité la bienvenue aux convives. Rappelons que l’événement est une biennale et qu'une alternance entre la région de la Capitale-Nationale et la région de la Chaudière-Appalaches est privilégiée.