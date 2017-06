« C'est pour quand le soleil ? » : des vacanciers loufoques au Théâtre du Ganoué

Voir la galerie de photos

L'avant-première de la pièce « C'est pour quand le soleil ? » avait lieu mercredi le 21 juin dernier au Théâtre du Ganoué de Saint-Prosper. Les onze comédiens que comporte cette pièce ont su déclencher plusieurs fous rires dans le public hier soir.

C'est la troupe Les Cabochons qui ouvre le bal cet été au Théâtre du Ganoué avec la pièce « C'est pour quand le soleil ? ».

L'auteur de la pièce est André Mercier et la mise en scène est de Mario Boutin.

La pièce raconte l'histoire d'Anne-Marie et Alphonse qui ont reçu en cadeau de leurs enfants à l'occasion de leur cinquantième anniversaire de mariage, un voyage à Punta Cana en République Dominicaine. Ce sera pour eux un voyage de noces qu'ils n'ont jamais fait.

Pendant leur périple, ils rencontreront plusieurs embûches. Le mauvais temps sévira et risquera de retarder des vols prévus cette journée-là. Ils feront également la rencontre de passagers plus singuliers les uns que les autres et auront même des problèmes avec les douaniers de l'aéroport.

Finiront-ils par se rendre à bon port ? C'est que vous découvrirez en allant voir la pièce.

Horaire des représentations de « C'est pour quand le soleil ? »

23 et 24 juin 2017

29 et 30 juin, 1er et 2 juillet 2017

6, 7, 8 et 9 juillet 2017

13, 14, 15 et 16 juillet 2017

Billets et forfaits

Les billets sont vendus au coût de 20 $ chacun. Les billets de saison, qui permettent d'aller voir les trois représentations de l'été, sont quant à eux vendus au coût de 50 $. Ceux-ci seront disponibles jusqu'au dimanche 9 juillet 2017 inclusivement.

Les jeudis et les dimanches, les gens auront la possibilité de se procurer deux billets au coût de 35 $.

Des forfaits souper-théâtre sont également offerts. Un souper-théâtre en collaboration avec le restaurant La Grille et le restaurant Popin de Saint-Prosper sera vendu au coût de 41 $ par personne, taxes et pourboire inclus, et un souper en collaboration avec le restaurant Rock Café de Saint-Georges sera vendu au coût de 52 $.

Commodités et coordonnées

Le Théâtre du Ganoué offre un bar, une terrasse ainsi qu'un accès facile pour les visiteurs en fauteuil roulant.

Pour réserver des billets ou pour obtenir plus d'informations sur les pièces de théâtre présentées au cours de l'été, il est possible de téléphoner au 418-594-5000, de visiter le site Web du Théâtre du Ganoué ou encore de consulter la page Facebook du théâtre.

Précisons que la billetterie est ouverte les mardis et mercredis, de 13 h à 18 h, ainsi que du jeudi au dimanche, de 13 h à 20 h 30.