Retour du Pique-nique des Créateurs au Moulin La Lorraine pour une 8e édition

Le Pique-nique des Créateurs du Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin sera de retour pour une 8e édition consécutive cette année. L'événement aura lieu lors du dimanche 30 juillet prochain, à compter de 10 h.

L'événement permettra au public de vivre une expérience culturelle et artistique par la rencontre d'artistes, la poésie, la musique et la nature. Des artistes visuels de partout, dont Guylaine Jacques, Carolline Auclair, Jean-Michel Poulin, Gaétane Boucher, Paule Genest, Julie Boutin, Linda Coulombe et Lyse Marsan, ont déjà confirmé leur présence à l'événement.

Horaire de la journée

Dès 12 h, un premier segment musical permettra d'entendre deux jeunes virtuoses du violon, Nadine Berthiaume et Frédéric Pouliot. Ils seront accompagnés par Nancy Pelletier au piano.

À compter de 13 h 15, les intéressés pourront se joindre à la tournée guidée des artistes au jardin ou visiter le moulin et ses expositions intérieures.

À 14h15, un atelier de poésie sera animé par Hélène Bouffard autour de la « Table d'Inspiration », une œuvre conçue par Orélien artiste-artisan-designer, laquelle sera officiellement inaugurée à cette occasion. En parallèle à cette activité se tiendra un atelier familial de création collective sur le thème « Prends ton envol ». Les participants y réaliseront une installation artistique composée d'oiseaux.

À 15h15, le comédien et porte-parole des Amis du Moulin, Denis Bernard, fera une lecture de poésie à la Place Jean Turmel.

Enfin, la journée sera clôturée en musique par l'auteur-compositeur-interprète Guillaume Gagnon.

Recommandations

Les organisateurs de l'événement conseillent à la population d'apporter avec eux une couverture de sol ou une chaise de jardin, et tiennent à préciser qu'en cas de mauvais temps, toutes les activités prévues se tiendront à l’intérieur. Seul le pique-nique serait annulé s'il y avait des intempéries.



Rappelons que pour la période estivale, le Moulin La Lorraine est ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h. Du 23 juillet au 6 août, il sera ouvert à tous les jours.