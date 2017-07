Entrevue : Guillaume Blais se confie sur sa passion pour les arts du cirque

Voir la galerie de photos

Guillaume Blais est artiste de cirque, plus précisément trapéziste, et travaille un peu partout dans le monde. Originaire de Saint-Benoît-Labre, il a d'abord fait des études pour devenir coiffeur, avant d'avoir la piqûre pour les arts du cirque quelques années plus tard.

EnBeauce.com l'a rencontré 26 juillet dernier, afin d'en apprendre davantage sur les étapes de son parcours scolaire qui l'ont mené à sa carrière actuelle.

Il est possible de visionner notre entrevue réalisée avec Guillaume Blais en cliquant sur la vidéo ci-dessus.