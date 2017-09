François Bellefeuille de retour à St-Georges avec son nouveau spectacle

Le diffuseur de spectacles Les Amants de la Scène souhaite annoncer à la population beauceronne la venue de l'humoriste François Bellefeuille à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches l'an prochain. Son spectacle aura lieu lors du samedi 5 mai 2018, dès 20 h, et les billets sont en vente dès maintenant.

À lire également : Guy Bélanger, Alain Choquette, Mathieu Cyr et Pépé & sa guitare à St-Georges

Encore étourdi par le succès de sa première tournée pour laquelle il a vendu plus de 300 000 billets, François Bellefeuille est de retour sur scène avec un nouveau one man show.

Les spectateurs qui y assisteront découvriront un spectacle plus personnel, d’un humoriste plus assumé et plus mature, mais avec la même folie sur scène.



Pour obtenir plus d'informations sur ce spectacle, il est possible de communiquer avec la billetterie des Amants de la Scène au 418-228-2455.