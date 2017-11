Un partage de cultures au Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges

Une cinquantaine d'étudiants de langues du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) et autant d'étudiants en francisation de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) se sont réunis au cégep lors du mardi 24 octobre dernier, afin d'échanger sur leur culture et de se familiariser avec leurs langues respectives.

Les étudiants de francisation provenaient de différents pays, tels que le Costa Rica, le Nicaragua et la Colombie. Les élèves du CBA ont pu réaliser diverses activités de conversations orales, selon leur niveau, en leur compagnie.

L'activité a été organisée dans le cadre de la 15e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), qui s'est tenue du 23 au 29 octobre derniers, par les responsables Éric Nadeau, enseignant en francisation, ainsi qu'Isabelle Leclair, enseignante d'espagnol au Cégep Beauce-Appalaches.

Précisons que la SQRI est l’occasion de mettre en valeur la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec, d’encourager le dialogue et de susciter le rapprochement interculturel. Elle vise également à faire valoir l’apport positif de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec et à lutter contre les préjugés et la discrimination.