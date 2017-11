Des finissants du Cégep rendent un hommage satirique à Shakespeare

Voir la galerie de photos

Douze comédiennes et comédiens du programme d'Arts, lettres et communication - profil Création et médias - du Cégep Beauce-Appalaches, étaient réunis le jeudi 2 novembre dernier dans l'auditorium de l'établissement pour effectuer les derniers ajustements à la comédie satirique « Gloucester, délire shakespearien », qu'ils présenteront les 9 et 11 novembre à 19h30.

D'une durée d'environ 1h15 à 1h30, la pièce, adaptée pour l'occasion par l'enseignante Marie-Esther Poulin, revisite l'univers du célèbre dramaturge anglais en réunissant plusieurs scènes mythiques de ses différentes pièces. Écrite par Simon Boudreault et Jean-Guy Legault, l'oeuvre avait été découverte par l'enseignante au théâtre de la Bordée, à Québec, en 2016.

La comédie pourrait être résumée dans les termes suivants : « Après une victoire sur les Écossais, le roi d'Angleterre divise le royaume d'Écosse en trois parties, entre ses généraux York, Gloucester et la reine Goneril, au grand dam de celle-ci, qui convoitait la totalité du royaume. Avec l'un des fils bâtards du roi, elle conçoit un plan machiavélique pour semer la discorde entre Gloucester et York. S'en suivent de crapuleuses manigances où pouvoir et amour sont les maîtres du jeu »

En répétition depuis deux mois et demi, les comédiens s'en sont donnés à coeur joie pour interpréter avec humour les personnages loufoques de la pièce et appliquer les conseils de la comédienne professionnelle Érika Gagnon, venue les rencontrer au cours de la session et qui jouait le rôle de la reine Goneril dans la pièce originale.

La comédie « Gloucester, délire shakespearien » sera présentée les 9 et 11 novembre à 19h30 au Cégep. Plus de détails auprès de l'établissement.