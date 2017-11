Une artiste de Lac-Etchemin exposera ses oeuvres à Ste-Marie et à Québec

L’artiste Emmanuelle Breton, de Lac-Etchemin, présentera ses oeuvres à la biennale de miniatures de L’espace contemporain de Québec jusqu'au dimanche 3 décembre prochain, ainsi qu'à la Galerie d'art de Sainte-Marie en janvier 2018.

Membre d'Artistes et Artisans de Beauce, l'artiste etcheminoise, qui poursuit une carrière en création dans les domaines de l’estampe et des médiums mixtes sur toile, présentera huit œuvres miniatures créées dans son atelier à Lac-Etchemin à plusieurs endroits au cours de la prochaine année.

Celle qui a créé des paysages avec des médiums mixtes sur du papier marouflé sur aluminium, sur une surface de seulement 2,5 centimètres de diamètre, exposera d'abord ses oeuvres à l'espace contemporain de Québec.

Située au 313, rue Saint-Jean, cette galerie d'art est ouverte les mardis et mercredis, de 12 h à 18 h, les jeudis et vendredis, de 12 h à 20 h, ainsi que les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h. Notons que l’entrée est gratuite pour l'exposition d'Emmanuelle Breton.

Emmanuelle Breton présentera aussi sa production récente, en solo, à la Galerie d’art de Sainte-Marie en janvier prochain, ainsi qu'à la Galerie d’art uNo de Québec, en octobre 2018.

En plus de sa participation à la biennale de miniatures ainsi qu'aux expositions à Sainte-Marie et à Québec, l’artiste originaire des Etchemins a également présenté quatre de ses estampes à l’Espace galerie PECH de Québec du 19 au 21 novembre derniers, dans le cadre du projet d’exposition « Casse-tête territorial » en compagnie de sept autres artistes membres du Centre de production en estampe et de diffusion en art actuel Engramme.

Rappelons qu’Emmanuelle Breton, artiste professionnelle et médiatrice culturelle au centre d’artistes en art actuel Regart à Lévis, est titulaire d’un baccalauréat en arts visuels et d’un microprogramme de 2e cycle en édition de livre d’artistes de l’Université Laval avec une spécialisation en estampe et médiums mixtes sur papier.