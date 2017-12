Robby Johnson se produira avec Gregory Charles au Capitole de Québec

Voir la galerie de photos

Robby Johnson, originaire de Saint-Georges, chantera avec Gregory Charles du 12 au 31 décembre prochains sur la scène du Capitole de Québec. Les deux artistes partageront la scène le temps d'une chanson pendant douze soirs jusqu'à la fin du mois.

Tout a débuté par une rencontre entre les deux artistes en septembre dernier. Gregory Charles a alors eu l'idée de faire un duo en français et en anglais avec Robby Johnson en fusionnant les pièces « The Devil Went Down To Georgia » du Charlie Daniel's Band et « La Bitt à Tibi » de Raôul Duguay.

Quelques semaines plus tard, les deux artistes se sont retrouvés aux Studios Piccolo à Montréal pour l'enregistrement de cette chanson aux influences folkloriques québécoises et américaines country, dont on peut voir le résultat final en visionnant la vidéo ci-haut.

Gregory Charles a ensuite invité le Beauceron à interpréter ce morceau en sa compagnie au Capitole de Québec pendant son spectacle du temps des Fêtes.

« Ce sera un grand honneur et un immense privilège d’être de retour à la maison, au Québec, pour la période des Fêtes. Quelle meilleure façon d’en profiter que d’être l’artiste invité de Gregory Charles au Capitole de Québec ! », d'expliquer Robby Johnson.

La violoniste Marjorie Bourque, originaire de Saint-Georges, sera d'ailleurs de la partie pour quelques-uns des spectacles réunissant Gregory Charles et Robby Johnson ce mois-ci.

Rappelons que Robby Johnson a été l'invité de Gregory Charles et de Marc Hervieux pour leur spectacle « Noël en Noir et Blanc » au Centre Bell de Montréal lors du dimanche 26 novembre 2017.

« Cela a été sans aucun doute l'un des moments les plus intenses de ma carrière et cela ne fait que me confirmer que la scène est mon endroit préféré au monde, après être en famille bien sûr ! », d'expliquer Johnson.

Accompagné par les jeunes artistes de la série de variétés « Virtuose » animée par Gregory Charles, les musiciens de ce dernier et 2 000 choristes de tous les âges, Robby Johnson s'était joint à eux le mois dernier pour une interprétation de la pièce originale « The Devil Went Down To Val d'Or ».

Une année 2018 remplie pour le chanteur Beauceron

Robby Johnson annoncera prochainement plusieurs dates de spectacle à travers le Québec et les États-Unis.

Il s'affaire actuellement avec son équipe pour mettre la touche finale à son nouveau projet anglophone, qu'il enregistre à Nashville. Il travaille sur celui-ci avec Julian King, qui a entre autres collaboré avec les chanteurs Tim McGraw, Chris Young et Blake Shelton.

Son nouvel album verra le jour au début de l'année prochaine. « J'ai vraiment hâte que les gens puissent goûter à l'expérience live de Robby Johnson », conclut-il.