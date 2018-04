UNE POSE POUR LE ROSE : un véritable succès de générosité

Le dimanche 8 avril, à Saint-Georges, entre 10 h et 14 h, a eu lieu l’événement UNE POSE POUR LE ROSE. Cette année, Ariann et Caroline, photographes de métier, ont uni leurs talents pour offrir à plus de 35 femmes l’opportunité de vivre l’expérience d’une séance photo professionnelle et de participer à la levée de fonds.

À lire également :

Ainsi, grâce à la générosité des participants, le résultat total au niveau provincial qui sera officiellement dévoilé le 18 avril dépasse toutes les espérances. En effet, à l’heure qu’il est, le cap des 200 000 $ est déjà atteint.

L’évènement qui ne cesse de grandir sera certainement reconduit l’année prochaine.