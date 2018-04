UNE POSE POUR LE ROSE : levée de fonds au profit de la Société canadienne du cancer

Le dimanche 8 avril, à Saint-Georges, entre 10 h et 14 h, aura lieu l’événement UNE POSE POUR LE ROSE. Cette année, Ariann et Caroline, photographes de métier, uniront leurs talents pour offrir à plus de 35 femmes l’opportunité de vivre l’expérience d’une séance photo professionnelle et de participer à la levée de fonds.

Si l’événement affiche déjà complet – toutes les places s’étant envolées en quelques heures la journée du lancement – leur objectif reste d’amasser plus de 1400 $ qui viendront s’accumuler au total de la levée de fond UNE POSE POUR LE ROSE.

Plusieurs autres photographes participeront également à ce projet.

Cette deuxième édition de l’événement a été lancée officiellement le 8 mars dernier. La campagne UNE POSE POUR LE ROSE a été initiée en 2017, par Marilyn Bouchard de Pigment b Photo et Design à Jonquière. Ainsi, c’est 70 000 $ qui ont été remis à la Société canadienne du cancer pour 2017.

Cette année, 190 photographes des quatre coins du Québec participeront et tenteront d’amasser 125 000 $ pour la cause.

Le fonctionnement est simple : chaque photographe tiendra une session photo entre le 1er et 8 avril lors de laquelle des femmes de tous horizons seront photographiées au prix unique de 20 $ par photo.

De plus, les femmes aux prises avec le cancer ou l’ayant combattu figureront sur la « liste rose » et leur portrait sera immortalisé gratuitement en signe d’appui à la cause.