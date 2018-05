Archives : la Société du Patrimoine des Beaucerons en mode relance

À la suite de l’assemblée générale annuelle de la Société du Patrimoine des Beaucerons, tenue le 17 avril dernier, un comité de travail a été créé afin de relancer l’organisme, dont les activités sont suspendues depuis quelques mois en raison de différents problèmes administratifs. Les membres du conseil d’administration présents à la rencontre annuelle ont remis leur démission et un mandat a été donné à ce comité afin de revoir l’ensemble de la corporation et de la relancer à court terme sur de nouvelles bases.

Le comité de travail est actuellement composé de Mesdames Hélène Saint-Hilaire, Danielle Robinson et Aurélia Giusti, Messieurs Claude Lambert, Yvan Poulin, Paul-André Bernard, Richard Roy et André Lambert. Ce comité provisoire a déjà débuté son travail avec deux rencontres importantes en quelques jours. Dès que le plan de relance sera mis en place et fonctionnel, une assemblée extraordinaire sera tenue pour faire part du travail. Une assemblée générale suivra par la suite pour nommer officiellement un nouveau conseil d’administration.

Dans le cadre de son mandat, le comité de relance doit voir au financement de l’organisme, créer des alliances régionales, faire les représentations politiques nécessaires auprès des élus régionaux et nationaux ; réorganiser la structure administrative de l’organisme, et ce, dans le but de relancer les activités de la Société du Patrimoine des Beaucerons dans les meilleurs délais.

Le comité de relance tient à rassurer tous les chercheurs, les donateurs et la population que les archives et documents historiques actuellement entreposés dans les locaux de la Société sont bien sécurisés et conservés pendant cette réorganisation.

Dans le cadre de son mandat, le comité de relance de la Société du Patrimoine des Beaucerons aura besoin de différents appuis financiers corporatifs ou individuels. Le comité invite d’ailleurs toute personne intéressée à s’investir dans cette relance à communiquer avec un ou des membres du comité.

La Société du patrimoine des Beaucerons a été fondée en 1976. Elle est le centre d'archives régional de la Beauce, agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) depuis 1994.