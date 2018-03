La porte est close pour la Société du patrimoine des Beaucerons et ses archives

La Beauce et son histoire commune. Tout tient là, au centre régional d’archives, qui a pris ses marques depuis de nombreuses années dans le couvent des Sœurs de la Charité, un lieu historique où se trouvent également le Musée Marius-Barbeau, une bibliothèque et un centre culturel.

Datant de 1976, la Société du patrimoine des Beaucerons est le centre d'archives régional agréé de la Beauce. Centre de recherche historique, généalogique et patrimonial, elle est la mémoire de la Beauce avec ses centaines de fonds d'archives : photographies, cartes, livres et autres documents, etc.

Mais aujourd’hui, les portes sont closes. Fermées jusqu'à nouvel ordre.



Absence de personnel ? Congés ? Événement particulier ?

Non, la réalité est toute autre.

La Société du patrimoine des Beaucerons (SPB) a fermé ses portes fin décembre, accusant un manquement d’accréditation de la part du gouvernement.

Ainsi, les quelque 800 000 documents datant de la colonisation du territoire, témoignage exceptionnel de l’histoire de la Beauce, de notre histoire commune, ne sont plus consultables.

Une situation, qui, année après année, devenait inévitable en raison des faibles subventions accordées et du faible intérêt exprimé par le gouvernement.



Pour déverrouiller la porte et retrouver ces précieux documents, de nombreux scénarios sont envisagés. Tous restent difficiles à mettre en place, voire utopiques, tant les coûts de fonctionnement du centre semblent élevés et l’absence de bénévoles trop pesante.

À cela, il faut aussi tenir compte de la situation économique actuelle de la province et les budgets serrés qui obligent à faire des choix.

Par delà ses fonctions d’acquisition et de préservation des archives de la région, la Société du patrimoine des Beaucerons rendait accessible une importante documentation de 6 500 volumes et périodiques de généalogie pour consultation.

Cet héritage dort, en attendant des jours meilleurs.