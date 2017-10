Le maire et les élus de Saint-Georges rendent hommage à Irma Quirion

Le maire et les élus de la Ville de Saint-Georges ont rendu hommage à la conseillère sortante du district 4, Irma Quirion, lors de la séance du conseil municipal du lundi 2 octobre dernier. Celle qui a été complété quatre mandats au sein de la Ville, de 2001 à 2017, ne renouvellera pas son mandat cette année.

Lors de cette séance du conseil, la conseillère sortante du district numéro 4, qui s'étend de la 136e Rue à la 166e Rue, du côté est de la rivière Chaudière, s'est remémoré quelques souvenirs de son travail à la Ville. Pendant ses quatre mandats, elle a travaillé avec trois maires différents, soit Roger Carette, François Fecteau et Claude Morin. Elle a aussi mentionné que le boulevard Lacroix était passé de deux à quatre voies pendant ses années d'activité pour la Ville.



Elle s'est impliquée dans le projet de transport collectif Taxibus, qu'elle considère comme l'un des projets qui lui tiennent le plus à coeur. Les autres comités sur lesquels elle a siégé sont entre autres le comité consultatif d’occupation du domaine public, le comité d'embellissement et le comité du régime de retraite des employés. Elle a également été administratrice du Club de tennis de Beauce, et s'est occupé de l'Office municipal d’habitation de la Ville de Saint-Georges.

Irma Quirion a enfin témoigné pendant le conseil de l'amour qu'elle porte à son quartier du district 4. « Je viens du domaine de l'éducation et j'ai toujours été très attachée et présente pour les familles de mon quartier, ainsi que pour les enfants et leurs loisirs. » L'arrivée de plusieurs concessionnaires automobiles, de restaurants, de cliniques médicales et de quincailleries dans son quartier l'ont également marquée pendant les 16 dernières années.

Elle ne se retire toutefois pas de la vie politique complètement, puisqu'elle compte continuer à siéger sur différents comités de la ville qui lui tiennent à coeur au cours des prochaines années. « Je vais rester disponible, de façon bénévole, pour différents comités », a mentionné Madame Quirion lors de son dernier conseil de ville en carrière. « Le comité d'embellissement de la Ville par exemple », a-t-elle ajouté.

Serge Thomassin, conseiller sortant du district 1, a mentionné que c'était elle qui lui avait donné la piqûre pour la politique municipale et qui l'avait incité à se présenter lors des élections municipales de 2009. « Je te souhaite une très bonne retraite, profites-en », a-t-il lancé à sa collègue hier soir à l'hôtel de ville de Saint-Georges.

Le conseiller sortant du district 2, Tom Redmond, a également tenu à adresser quelques mots à Madame Quirion avant son départ. « J'ai beaucoup appris de vous. Je suis heureux d'avoir eu le privilège de siéger à vos côtés et je peux vous dire que vous quittez la tête haute. Félicitations ! »

Précisons qu'Irma Quirion s'est vue remettre une plaque commémorative soulignant ses 16 années d'engagement politique auprès de la Ville lors de cette soirée.