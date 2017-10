Les électeurs sont invités à voter dès le 27 octobre à St-Georges

Les électeurs de la Ville de Saint-Georges seront invités à voter afin d'élire leurs conseillers des districts 2, 3 et 4 dès le vendredi 27 octobre prochain.

Les citoyens pourront exercer leur droit de vote lors des jours et aux heures suivants :

Vendredi le 27 octobre à l’hôtel de ville (districts 2, 3 et 4), de 9 h à 21 h



Dimanche le 29 octobre à l’hôtel de ville (districts 2 et 3) et à l’école Les Sittelles (district 4), de 12 h à 20 h



Lundi le 30 octobre à l’hôtel de ville (districts 2, 3 et 4), de 9 h à 21 h



Mardi le 31 octobre à l’hôtel de ville (districts 2, 3 et 4), de 9 h à 21 h



Mercredi le 1er novembre à l’hôtel de ville (districts 2, 3 et 4), de 9 h à 14 h



Dimanche le 5 novembre à la Polyvalente Saint-Georges (districts 2 et 3) et à l’école Les Sittelles (district 4), de 10 h à 20 h

Rappelons que les candidats dans le district 2 sont le conseiller sortant Tom Redmond ainsi que Jérôme Gendreau.

Dans le district 3, il s'agit du conseiller sortant Jean Perron et de Sylvio Veilleux, et dans le district 4, trois candidats s'affronteront, soit Martin Dionne, Esther Fortin et Miguel Pruneau.