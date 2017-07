Recherche du suspect impliqué dans l'incendie du Burger King à St-Georges

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population de Saint-Georges afin de retrouver l'homme impliqué dans une collision où un véhicule s’est retrouvé à l'intérieur du restaurant Burger King, survenue vers 23h45 hier soir.

Le véhicule impliqué serait de marque Toyota, modèle Echo 2005 et de couleur bleue. Ce dernier aurait été volé durant la journée précédente à Lévis. Suite à la collision, le véhicule aurait pris feu, causant des dommages importants au bâtiment du restaurant.

L’homme impliqué dans la collision mesurerait environ 5 pieds 7 pouces (1,74 mètres) et semblait porter un manteau noir avec des manches blanches et un pantalon noir ou de couleur foncée, lors de l’événement. Il serait possiblement blessé et pourrait avoir besoin de soins médicaux.

La SQ demande aux résidents du secteur de bien vouloir vérifier leurs terrains et leurs dépendances, afin de s’assurer que l’homme ne s’y réfugierait pas.

Les policiers demandent également aux citoyens qui apercevraient cet homme de ne pas tenter de l’approcher et de communiquer immédiatement avec le 911.

Toute personne qui détiendrait des informations sur les allées et venues de cet homme ou qui pourraient permettre de le retracer est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle au 1-800-659-4264.