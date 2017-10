Près de 1 000 conducteurs interpelés par la police dans la région

Le vendredi 27 octobre, les postes de la Sûreté du Québec du Centre de services de Saint-Georges ont tenu des opérations de sensibilisation auprès des conducteurs et des piétons dans les différentes MRC de la région, pour interpeler les automobilistes dans le cadre de la campagne de prévention organisée jusqu'au 2 novembre prochain. Pas moins de 1 000 conducteurs ont été atteints durant l'évènement.

Au total, 12 policiers ont participé à l'opération qui s'est tenue le vendredi 27 octobre de 7h30 à 8h30 dans les MRC Robert-Cliche, Beauce-Sartigan, la MRC des Appalaches et celle des Etchemins. De nombreux dépliants d'information et de prévention ont été remis aux piétons et aux automobilistes.