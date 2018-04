Travaux sur la 1re Avenue et la 25e Rue dans le secteur ouest de St-Georges

La Ville de Saint-Georges amorcera des travaux dans le secteur ouest mercredi le 11 avril prochain, tant sur la 25e Rue que sur la 1re Avenue.

Les travaux sur la 25e Rue, entre le boulevard Dionne et la 10e Avenue, s’échelonneront jusqu’à la fin du mois de mai 2018. Ces travaux consisteront à la réfection de la conduite d’aqueduc et à la reconstruction complète de la chaussée incluant les bordures de béton. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Giroux et Lessard, pour la somme de 1 188 877 $.

D’autre part, des travaux de réfection des services municipaux se tiendront sur la 1re Avenue, entre les 32e et 36e Rues. En plus de cette réfection, la Ville procédera à la reconstruction complète de la chaussée, des bordures de béton et du trottoir. Ce chantier se déroulera jusqu’au début du mois de juin prochain. L’entrepreneur Giroux et Lessard réalisera également ce projet, au coût de 778 287 $.

La Ville de Saint-Georges invite donc ses citoyens à la prudence à l’approche de ces deux chantiers.