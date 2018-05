Inondations 2018 : rencontre d'informations pour les sinistrés de Ste-Marie

Voir la galerie de photos

Suite aux récentes inondations de la rivière Chaudière, la Ville de Sainte-Marie informe la population que le ministère de la Sécurité publique tiendra une rencontre d’information pour les sinistrés jeudi le 3 mai prochain, à 19 h 30, à la salle Rouleau du Centre Caztel de la municipalité.

Toute l’information relative à l’aide financière provinciale sera présentée lors de cette rencontre. Pour connaître les conditions d’admissibilité au programme d’aide financière, les citoyens sont invités à consulter le site Internet du ministère de la Sécurité publique.

Avant de débuter leurs travaux de nettoyage, la Ville suggère aux citoyens de prendre des photos, qui leur permettront de justifier leurs réclamations.

Précisons que la Ville de Sainte-Marie mettra gratuitement, à la disposition des sinistrés, quatre conteneurs pour y déposer leurs biens détériorés. Ces conteneurs seront localisés aux endroits suivants :

Stationnement de l’ancien aréna Paul-Henri-Drouin, sur le boulevard Larochelle ;

Boulevard Larochelle, entre l’avenue Chassé et l’avenue Saint-Patrice ;

Stationnement situé face au 356, rue Notre-Dame Sud, à l’intersection de l’avenue Saint-Honoré, et

Boulevard Larochelle, près de l’intersection de l’avenue des Érables, dans le stationnement de l’ancien entrepôt Vachon.

Les appareils électroniques tels que les ordinateurs, les téléviseurs et les téléphones cellulaires, ainsi que les résidus domestiques dangereux ayant une incidence toxique comme la peinture, l'huile, le solvant, les piles alcalines, les ampoules, les batteries d’automobiles, les bonbonnes de gaz propane, le chlore pour les piscines, la colle et l'adhésif, le diluant à peinture, l'essence et les pesticides, ne devront pas être déposés à l’intérieur de ces conteneurs.

Il sera toutefois possible de les apporter à l’Éco-Centre régional de la Nouvelle-Beauce. Notons que les citoyens de Sainte-Marie peuvent y déposer gratuitement leurs encombrants depuis le mois de janvier 2018.

Rappelons que des images des inondations à Sainte-Marie vues des airs, prises par Jean-François Juneau lors du lundi 30 avril dernier, sont disponibles en consultant la vidéo ci-dessus.