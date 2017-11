Gaétan Vachon est le nouveau préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce

À l’issue d’un vote secret tenu lors de la séance du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce le 22 novembre dernier, les membres ont élu Gaétan Vachon, maire de la Ville de Sainte-Marie, à titre de préfet de la MRC. Celui-ci a été élu à l’unanimité.

De plus, le conseil de la MRC a nommé monsieur Réal Bisson, maire de la municipalité de Vallée-Jonction pour agir comme préfet suppléant.

Monsieur Gaétan Vachon évolue dans le milieu municipal à titre de maire depuis quatre années. Il se dit honoré de recevoir la confiance de ses pairs et c’est avec enthousiasme qu’il a accepté ce poste. Également, il se dit persuadé que les élus municipaux travailleront encore en concertation, et ce, avec les différents partenaires du milieu afin d’assurer une vitalité économique et sociale du milieu au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Beauce. À l’écoute des besoins du milieu, il souhaite assurer une représentation des préoccupations régionales afin d’offrir des conditions gagnantes pour que chacune des municipalités de la Nouvelle-Beauce se développe et soit attractive.

Enfin, soulignons que monsieur Vachon succède à monsieur Richard Lehoux qui occupait la fonction de préfet depuis décembre 2000. Ce dernier se dit persuadé que messieurs Gaétan Vachon et Réal Bisson sauront faire rayonner une fois de plus la Nouvelle-Beauce et être des leaders efficaces qui susciteront l’engagement des autres élus et partenaires du milieu.