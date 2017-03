Une école de cuisine de la Beauce s'implique dans la communauté

Dans le cadre de la 14e édition de la Semaine des Écoles Hôtelières du Québec, les élèves du DEP en cuisine du Centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph ont confectionné hier après-midi un grand nombre de repas pour Moisson Beauce.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Tablée des chefs. « Nous sommes plusieurs écoles de cuisine à se mobiliser au Québec cette semaine pour produire 100 000 portions de repas qui vont être distribuées dans les Banques alimentaires de la province », explique le responsable de l’événement et enseignant en cuisine au Centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph, Bruno Hippeau. « Aujourd'hui, on cuisine un pain de viande de porc avec des légumes et une sauce tomate », ajoute-t-il.

Le Centre de formation des Bâtisseurs avait le mandat de concocter un total de 2 000 repas avant la fin de la journée hier. Ces portions ont été cuisinées par une dizaine d'élèves et leurs enseignants Bruno Hippeau, Philippe Lemeur et André-Guillaume Poulin dans la cafétéria de l'École secondaire Veilleux à Saint-Joseph.

Il s'agit d'une septième participation pour le Centre de formation des Bâtisseurs. « Ça fait sept ans que le DEP en cuisine existe à Saint-Joseph et ça en fait tout autant qu'on s'implique pour la cause », précise Bruno Hippeau.

L'organisme Moisson Beauce assurera par la suite la distribution de toutes les portions de pain de viande aux familles dans le besoin dans la région.

Redonner à sa communauté

Le Centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph s'implique non seulement par le biais de son programme de cuisine pour Moisson Beauce, mais dans plusieurs autres causes qui touchent la région. « On s'implique beaucoup au niveau communautaire », indique M. Hippeau. « On fait régulièrement des levées de fonds pour différents organismes sans but lucratif avec nos élèves », renchérit-il.

La cohorte actuelle est d'ailleurs en préparation pour une levée de fonds à Thetford Mines qui aura lieu prochainement. L'objectif est de faire un banquet afin d'aider une personne atteinte de cancer à amasser des fonds pour avoir accès à une médication expérimentale coûteuse disponible aux États-Unis.

Comme le précise Bruno Hippeau, la nourriture et les installations sont souvent commanditées par diverses entreprises lors des levées de fond auxquelles il participe. De cette façon, toutes les sommes recueillies lors de ces événements vont directement à la cause dans laquelle ses élèves et lui s'investissent. « L'an passé, on avait amassé 18 000 $ pour Opération Enfant Soleil suite à une soirée-bénéfice avec 200 couverts au Manoir Lac-Etchemin », explique-t-il. « Cette année, on s'en va à la Cache à Maxime et on cuisine pour une salle de 400 personnes. On double notre objectif », conclut-il.

Rappelons que la Semaine des Écoles Hôtelières du Québec a lieu en mars de chaque année depuis maintenant 14 ans. L'événement regroupe 600 étudiants en cuisine répartis dans 15 écoles hôtelières du Québec. L'expérience de la Tablée des Chefs sensibilise les étudiants au problème de la faim au Québec en plus de leur permettre de s’impliquer socialement à travers leur formation.