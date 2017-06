Un tournoi de balle donnée pour amasser des fonds pour la famille Labranche

La Fondation Veilleux et filles organise un tournoi de balle donnée le 17 juin à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges pour amasser des fonds pour Katia Labranche et sa famille.

La jeune fille a une déficience intellectuelle profonde et souffre d’épilepsie en plus de troubles de sommeil. La Fondation a donc décidé d’organiser un événement caritatif afin d’amasser des fonds pour acheter un véhicule adapté aux besoins de Katia afin qu’elle se déplacer sécuritairement et facilement avec sa famille. Pour plus d’informations sur Katia et sa condition, consultez notre précédent article « La Fondation Veilleux et filles viendra en aide à Katia Labranche et sa famille ».

L’événement s’amorcera dès 10h. Les équipes doivent être composées de dix joueurs, dont au moins deux filles. L’inscription est au coût de 400 $. Chaque équipe est assurée de disputer deux parties. Ces dernières ont une durée de deux manches. En plus de la compétition amicale, il y aura des jeux pour les enfants, une cantine et un tirage de style moitié-moitié.

Il est également possible de faire, en tout temps, un don à la Fondation Veilleux et filles via son site Internet ou sa page Facebook.