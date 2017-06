L'école Vision Beauce débute la construction de son terrain de soccer synthétique

Voir la galerie de photos

L'école Vision Beauce de Sainte-Marie a dévoilé jeudi dernier les résultats de sa campagne de financement lancée un peu plus tôt au printemps 2017. Cette campagne avait pour objectif d'amasser des fonds pour financer la construction d'un terrain de soccer synthétique destiné aux élèves de cet établissement.

La campagne de financement, qui a été lancée devant les médias lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 7 avril dernier, est maintenant terminée.

Le « School Meeting » de l'école a travaillé fort au cours des derniers mois pour arriver à la réalisation de ce projet d'envergure. Les « Young Entrepreneurs », ainsi que les membres de l'équipe-école de l'école Vision Beauce, ont également travaillé à faire diverses activités de financement au cours de l'année. « Tout le monde s'est vraiment impliqué à la réalisation et à la concrétisation de ce magnifique projet », a mentionné la directrice de l'école Vision Beauce, Mélanie Boissonneault.

Parmi les activités de financement organisées pendant l'année scolaire 2016-2017, il y a notamment eu la vente de calendriers, les « crazy sleepovers », les « crazy lunchs », le Défi Santé, la vente de plats Tupperware, les ballons de soccer, les balles de golf et le tournoi de golf qui s'est déroulé lors du vendredi 9 juin dernier. « Des idées, on n'en manquera jamais à Vision Beauce », a ajouté Madame Boissonneault.

Un montant de 17 000 $ a été cumulé par le « School Meeting » pour l'ensemble de ces activités cette année.

Les familles Vision Beauce, quant à elles, ont contribué de l'ordre de 44 800 $. La totalité des dons provenant des parents Vision Beauce ainsi que des entreprises de la région totalisent 66 300 $, pour un grand total de 83 000 $.

« Nous sommes très fiers », d'expliquer Mélanie Boissonneault. « Notre objectif était de 70 000 $. Nous l'avons donc dépassé à 83 000 $. Un grand merci pour votre encouragement, votre participation et votre collaboration. Pour une école qui est un organisme à but non lucratif comme le nôtre, ça signifie énormément », a-t-elle conclu.

Inauguration du nouveau terrain de soccer synthétique

La construction du terrain de soccer synthétique de l'école Vision Beauce a débuté lors du mardi 20 juin dernier. Précisons que ce projet a pour objectif principal de mettre en avant-plan l'importance de l'activité physique auprès des jeunes qui fréquentent l'établissement ainsi que de leurs familles.

La construction sera terminée pour la rentrée scolaire 2017-2018. L'équipe de l'école Vision Beauce souhaite faire le botté d'envoi pour inaugurer son nouveau terrain de soccer synthétique lors du lundi 28 août prochain.

Une compétition de soccer « Parents contre enfants » ou encore « Équipe-école contre Parents » aura aussi lieu à la rentrée scolaire.

La directrice de l'école Vision Beauce, Mélanie Boissonneault, à finalement tenu à préciser que les finissants de cette année pourraient, eux aussi, profiter de ce nouvel aménagement s'ils le désiraient à l'automne prochain.

Rappelons que l'école Vision Beauce, qui existe depuis 2010, est une école privée d'immersion linguistique offrant des services de niveaux préscolaires (3-4 ans), maternelle et primaire.

Pour en connaître davantage sur l’école primaire Vision Beauce, il est possible ce visiter le site Internet de l’école ou d'adhérer à la page Facebook de l’établissement scolaire.