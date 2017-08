Vente de hot-dogs au profit du Trophée Roses des Sables à St-Georges

Les Beauceronnes Judith Poulin et Marie-Ève Beaulieu, qui participeront à la compétition du Trophée Roses des Sables en octobre prochain, organisent une vente de hot-dogs au profit de leur défi. Celle-ci aura lieu du 11 au 13 août prochains au Métro Laval Veilleux à Saint-Georges.

Acheter un hot-dog ou un hamburger contribuera à atteindre l'objectif financier des Beauceronnes, qui est fixé à 28 000 $. Un montant de 10 000 $ doit encore être amassé. Le duo doit notamment apporter 50 kilos de dons pour les enfants du désert en lien avec l’éducation lors de son voyage, ansi que 10 kilos de dons alimentaires pour la Croix-Rouge.

Précisons que jusqu’à maintenant, l'équipe de la région a entre autres organisé un souper-spaghetti, une soirée bingo et un kiosque de churros à Nashville en Beauce pour amasser des fonds. Elles ont également vendu du chocolat, et continuent d'amasser des canettes et des bouteilles vides afin d'atteindre leur objectf financier.

Toujours à la recherche de nouveaux commanditaires pour les aider dans la réalisation de ce défi, Judith Poulin et Marie-Ève Beaulieu invitent les gens à consulter leur page Facebook pour entrer en contact avec elles s'ils sont intéressés à les parrainer ou encore à faire des dons à leur cause.

À noter que toutes deux souhaitent remercier tous ceux qui ont déjà contribué de près ou de loin à leurs différentes activités de financement, ainsi que leur commanditaires.

Rappelons que le Trophée Roses des Sables est un rallye raid 100 % féminin qui se déroulera au Maroc, pour une 17e édition, du 11 au 22 octobre prochains. Les fonds amassés par les différentes équipes seront par la suite remis au Club des petits déjeuners du Québec, à la Fondation du Cancer du sein du Québec, à la Croix-Rouge ainsi qu’aux enfants du désert.