LE SAVIEZ-VOUS ? | Pourquoi y a-t-il des taches sombres sur le Soleil ?

L'éclipse solaire partielle, qui a pu être observée hier après-midi au IGA dans la 150e Rue à Saint-Georges, a piqué la curiosité de petits et grands. Plusieurs d'entre vous ont dû apercevoir de petites taches sombres sur le Soleil, lors de l'observation du phénomène par le biais d'un télescope. Que représentent alors ces taches sur l'astre solaire ?

Nous avons demandé au vice-président du Club d'astronomie de Saint-Georges, Benoît Bélanger, de nous expliquer l'origine des taches solaires.

« Il s'agit de parties beaucoup plus froides sur le Soleil », a-t-il expliqué. « Pour les parties les plus froides, on parle d'une température inférieure à celle du Soleil de 2 000 à 3 000 degrés Celcius », a-t-il renchéri. Comme les taches solaires sont moins chaudes que leur surface environnante, elles paraissent donc plus foncées.

« Il y avait 7 taches sur le Soleil pendant l'éclipse solaire partielle hier », a mentionné Benoît Bélanger. Ces taches, invisibles à l'oeil nu, paraissent minuscules lorsqu'on les observe par le biais d'un télescope. Pourtant, elles peuvent atteindre la grosseur de la Terre.

M. Bélanger a finalement tenu à préciser que le Soleil est l'objet le plus dynamique du système solaire, et que l'apparition de taches solaires sur celui-ci est alors très fréquent.

