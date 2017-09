La MRC Beauce-Sartigan reçoit 90 000 $ pour le prolongement de la Route Verte

Alors que la piste cyclable entre Beauceville et Notre-Dame-des-Pins sera officiellement inaugurée cette fin de semaine, la MRC Beauce-Sartigan a reçu confirmation d'un soutien financier de 90 000 $ provenant de la Corporation Vélo-Beauce, équivalent à près de 20% du coût total du projet.

« L'équipe dynamique avec laquelle nous avons oeuvré pendant plus d'une décennie a démontré encore une fois la passion qui anime les Beaucerons lorsque nous avons une cause à laquelle nous tenons », s'est réjoui le président de la Corporation Vélo-Beauce, Louis Bégin, saluant le travail des bénévoles de son organisation. Selon le directeur général de la MRC Beauce-Sartigan, Éric Paquet, « Le préfet et le préfet suppléant de la MRC, en l'occurence Pierre Bégin et Claude Morin, s'entendent pour dire que l'apport incommensurable de cette organisation aura permis la mise en place d'une infrastructure essentielle au développement de notre MRC et à son attractivité. »

Il a rappelé à quel point cette nouvelle implication financière de la Corporation Vélo-Beauce venait clore la mission que s'était fixée l'organisation : doter la Beauce d'une piste cyclable familiale et sécuritaire. À noter que Vélo-Beauce était déjà partenaire de la MRC Beauce-Sartigan lors de la réalisation du premier tronçon cyclable, le Sentier des Jarrets Noirs, construit en 2006 et qui s'étend désormais sur 22 km, reliant 5 parcs le long de la vallée de la Chaudière entre Saint-Georges et Beauceville. D'une valeur de près de 6 millions de dollars, le projet total a pu voir le jour grâce aux divers paliers de gouvernement ainsi qu'à la population, ayant pris part à la campagne de financement soutenue par Vélo-Beauce.

Précisons que la MRC invite les utilisateurs à la prudence sur le nouveau tronçon, les travaux n'étant pas encore tout à fait terminés.