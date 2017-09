Les dangers de la ferme expliqués à 40 jeunes beaucerons et bellechassois

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a organisé, le samedi 16 septembre dernier, une activité de prévention à la ferme Sécurijour, au Centre de formation agricole de Saint-Anselme. Les 40 enfants présents ont pu apprendre la prudence devant les divers dangers qui les guettent à la ferme.

Sécurijour est une activité d’éducation et de formation sur la prévention et la sécurité à la ferme, s’adressant à des enfants d’agriculteurs âgés de 7 à 12 ans. Tout en étant un terrain de jeux pour ceux-ci, la ferme demeure un milieu de dangers réels pour les enfants qui y vivent et participent aux travaux agricoles.

Sous forme de six ateliers interactifs, les enfants présents ont appris à reconnaître les dangers réels sur la ferme. Ces enfants, qui provenaient des MRC de Bellechasse et de La Nouvelle-Beauce, ont aussi découvert les moyens dont ils disposent pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs amis qui les visitent.

Pendant cette journée, les enfants se sont notamment familiarisés avec plusieurs dangers possibles, comme la noyade, les éboulements et l'ensevelissement, les incendies, les médicaments et les drogues, l'électrocution, ainsi que les équipements de tonte de pelouse.

Le témoignage d’un employé municipal de la région ayant été enseveli sous une tranchée a complété l’activité.

Rappelons que la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les 9 175 producteurs agricoles propriétaires des 5 750 fermes sur le territoire des 10 MRC de la région administrative de la Chaudière-Appalaches.