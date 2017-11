Une conférence de l'ABBS rassemble 90 proches aidants à Saint-Georges

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, qui s’est tenue du 5 au 11 novembre derniers sous le thème « Travailler et prendre soin d’un proche », l'Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) a tenu une activité de reconnaissance à l'intention des proches aidants de la région.

Pour l'occasion, ce sont environ 90 personnes qui se sont réunies lors du jeudi 9 novembre pour assister à une conférence donnée par la psychologue Sylvie Rousseau.

La conférence était sur le thème du stress et de l’anxiété. Cette activité se voulait être une façon de sensibiliser la population aux défis que représente pour les proches aidants de concilier leur travail, leur vie personnelle et le soutien prodigué à un proche malade.

À cet effet, des certificats de reconnaissance personnalisés ont aussi été remis par la présidente du conseil d’administration de l’ABBA, Réjeanne Gagnon, aux proches aidants présents. Ce geste avait pour but de leur rendre hommage pour le travail qu’ils accomplissent souvent dans l’ombre.

Précisons qu'un proche aidant est quelqu’un qui vient en aide, sans rémunération, à une personne à qui il est émotionnellement lié et qui présente une perte d’autonomie due, entre autres, au vieillissement ou à la maladie.

Selon des données de Statistique Canada recueillies en 2012 ainsi que des données provenant du Regroupement des aidants naturels du Québec en 2014, une personne sur quatre au Québec serait proche aidante, pour un total de 1 675 700 personnes à travers la province, et 60 % d’entre elles occuperaient un emploi.

Un total de 58 % des proches aidants au Québec seraient des femmes, 42 % seraient des hommes, 15 % y consacreraient plus de 20 heures par semaine et 19 % considéreraient que leur santé physique et émotionnelle s’est détériorée en un an.

Rappelons que l'Association bénévole Beauce-Sartigan soutient les proches aidants dans leurs tâches afin de leur éviter l’épuisement grâce à l’apport de plus de 350 bénévoles qui oeuvrent au sein de l'organisme beauceron.