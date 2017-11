Les Frisées beauceronnes prennent d'assaut le Cap Fémina Aventure en SSV

Voir la galerie de photos

Les Frisées beauceronnes, un duo composé de Caroline Savoie, résidente de Scott, et Chantal Gravel, résidente de Sainte-Marie, ont participé au Cap Fémina Aventure à bord d'un SSV du 4 au 14 octobre derniers. Pour l'occasion, le raid solidaire 100 % féminin se déroulant au Maroc a rassemblé 72 équipages du Canada, de la France, de la Belgique et de la Suisse.

EnBeauce.com s'est entretenu au téléphone avec les deux principales intéressées lors du jeudi 9 novembre dernier, afin d'en apprendre davantage non seulement sur les raisons qui ont poussé les deux Beauceronnes à s'inscrire à cette aventure, mais également sur le déroulement du rallye an Afrique, en plus de leur demander ce qu'elles avaient retiré de leur expérience outre-mer.

Caroline et Chantal, toutes deux originaires de Sainte-Marie, ont terminé en cinquième position parmi les six véhicules « Side by Side » de leur catégorie. Au classement général, elles ont récolté la 13e place sur un total de 71 équipages qui ont participé à l'aventure.

Il est possible d'écouter l'entrevue que les membres de l'équipage 79 ont accordée à notre journaliste en visionnant la vidéo ci-dessus, qui présente également plusieurs photos et vidéos de leur périple. Une entrevue réalisée par Amélie Carrier.

