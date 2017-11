L'ABBS lance une chaîne de bonté pour semer le bonheur avant les Fêtes

Voir la galerie de photos

L'Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) lance cette année une chaîne de bonté afin de mettre de la joie dans le quotidien des personnes seules à l'occasion du temps des Fêtes. Les deux responsables du projet souhaitent ainsi encourager la population beauceronne à poser des gestes concrets de solidarité pendant la période entourant Noël.

Pour faire une différence positive dans la vie de quelqu'un qui vit de la solitude à l'approche des Fêtes, l'organisation de Saint-Georges invite donc les citoyens de la Ville et des municipalités environnantes à leur envoyer une lettre ou une carte de Noël, soit dans leurs bureaux directement ou encore par la poste ou par courriel, qui seront par la suite acheminés à une personne seule de la région.

L'ABBS est également à la recherche de lutins qui voudraient donner de leur temps bénévolement pour faire la distribution des nombreux messages qui auront été récoltés en novembre et en décembre. Notons que chacun des messages sera agrémenté d'un petit mot rédigé à la main par la directrice générale de l'association.

EnBeauce.com a rencontré, lors du jeudi 16 novembre dernier, Nancy Dulac, responsable du service de visites, du téléphone d’amitié ainsi que du répit bénévole à l'Association bénévole Beauce-Sartigan et Marie-Claude Bilodeau, directrice générale de l'ABBS, toutes deux responsables du projet de raz-de-marée de bonté en Beauce, afin d'en apprendre davantage sur cette activité.

Celles-ci nous ont expliqué, plus en détail, la procédure à suivre pour envoyer les lettres et devenir un lutin, en plus de préciser les raisons pour lesquelles elles avaient décidé d'organiser un tel projet en 2017.

Précisons que la date limite pour envoyer les lettres ou les cartes est le vendredi 8 décembre prochain, et que les coordonnées exactes de l'organisme sont les suivantes :

Adresse : Association bénévole Beaucce-Sartigan Inc, 11 400, 1re Avenue, bureau 120A, Saint-Georges (Québec) G5Y 5S4



Téléphone : 418-228-0007, poste 2



Courriel : intervention@benevolatbeauce.com

Il est possible de visionner l'intégralité de l'entrevue que Marie-Claude Bilodeau et Nancy Dulac nous ont accordée en cliquant sur la vidéo-ci-dessous. Une entrevue réalisée par Amélie Carrier.