Quatre points de collecte majeurs pour la Guignolée des médias à St-Georges

Les médias de Saint-Georges se sont rencontrés, lors du mardi 28 novembre dernier, afin de régler les détails organisationnels entourant la journée de collecte extérieure de la 9e édition de la Grande guignolée des médias en Beauce. À cette occasion, quatre points de collecte majeurs ont été ciblés pour l'événement, qui aura lieu jeudi le 7 décembre prochain, de 7 h à 9 h.

À lire également :

Douze employés de l'équipe d'EnBeauce.com, incluant les trois journalistes, les responsables des ventes, du marketing, de l'informatique et de la comptabilité, seront en face des bureaux de l'entreprise, sur le boulevard Lacroix, pour amasser des dons auprès des automobilistes demain matin.

Les points de collecte majeurs à Saint-Georges Est seront situés aux intersections du boulevard Lacroix et de la 90e Rue, de la 1re Avenue et de la 116e Rue (en face du Mondo Resto-Bar), de la 116e Rue et de la Promenade Chaudière, ainsi qu'au Barrage Sartigan, des côtés Est et Ouest de celui-ci.

L'objectif fixé cette année est de 9 289,84 $ en argent et de 392,01 kilogrammes en denrées non périssables. L'an dernier, un total de 12 221,90 $ en argent avait été récolté, ainsi que 1188,9 kilogrammes en nourriture (équivalent à 6 538,95 $), pour un grand total de 18 760,85 $.

Notons que des boîtes de collecte de denrées sont également à la disposition de la population de Saint-Georges dans les commerces « Amis de la Guignolée », soit à l'épicerie Maxi et à la pharmacie Jean Coutu.

Il est aussi possible d'apporter des dons en argent et en denrées non périssables directement dans les bureaux d'EnBeauce.com, situés au 9085, boulevard Lacroix, au deuxième étage de la bâtisse (l'entrée est à l'arrière).

Rappelons que la première édition de cette guignolée en Beauce a eu lieu en 2008 à Saint-Georges, et qu'il s'agit cette année de la 17e édition au Québec, qui se déroule du 27 novembre au 24 décembre prochains partout en province.