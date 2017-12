Plus de 460 élèves soutiendront la cause de la santé à Saint-Georges

Quelque 460 élèves du programme des Citoyens du monde (CDM) de l’école des Deux-Rives et de la polyvalente de Saint-Georges s'associeront une fois de plus cette année à la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Ceux-ci organiseront, pendant leur année scolaire 2017-2018, diverses activités de financement au profit de cet organisme à but non lucratif.

À lire également :

Ces activités permettront l’acquisition d’un perfuseur rapide d’une valeur de 5 000 $ requis à l’unité mère-enfant et à la pédiatrie, ainsi que d'un fauteuil multi-positions au coût de 2 500 $ requis aux soins intensifs de l’Hôpital de Saint-Georges du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Lors de la journée de lancement de ce projet, qui avait lieu mardi le 5 décembre à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, les responsables du programme, Mélanie Roy et François Métivier, étaient heureux d’accueillir les élèves qui soutiendront la cause de la santé durant la prochaine année.

« Cette année, avec le financement d’un équipement pour personnes âgées, nous voulions sensibiliser davantage nos jeunes aux besoins de toute la population », a expliqué le responsable de l’École des Deux-Rives, François Métivier.

Il sera d'ailleurs possible de soutenir la cause et de faire un don au projet des Citoyens du monde en participant aux activités organisées par les élèves pendant l’année.

Rappelons qu'en juin 2016, les élèves du programme CDM de l’école des Deux-Rives et de la polyvalente Saint-Georges ont remis un montant total de 8 585 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin et à la famille de Samuel Bruneau.