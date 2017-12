Un réfrigérateur commercial et 1 000 $ remis à la Fondation de l'école Kennebec

La Fondation de l'école Kennebec de Saint-Côme-Linière s'est vue remettre, lors du vendredi 10 novembre dernier, un réfrigérateur commercial destiné à entreposer des berlingots de lait pour les enfants fréquentant cette école primaire. Elle a également reçu, lors de cette journée, un montant de 1 000 $ de la part des pompiers de la municipalité.

Le réfrigérateur commercial a été fourni à cette fondation par Métal Duquet de Saint-Côme. La présidente de cette entreprise, Peggy Duquet, a eu l’initiative de faire bouger les membres de son équipe afin de les impliquer personnellement à la cause.

Pour l'occasion, elle a initié un défi sportif vers le sommet du Mont-Sainte-Anne à Beaupré, et elle a proposé à ses employés d'y participer. Plus ceux-ci s’entraînaient, plus ils cumulaient des points qui ont par la suite été convertis en argent, permettant ainsi l'achat du réfrigérateur en question.

Notons que ce sont une quinzaine d’employés, accompagnés de Madame Duquet, qui ont remis ce don à la fondation de cet établissement scolaire le mois dernier.

« Un énorme merci aux employés de Métal Duquet pour leur grande générosité, ainsi qu'à tous ceux qui ont collaboré à ce beau défi », de commenter ​la présidente de la Fondation de l'école Kennebec, Marie-Claude Talbot.

Les pompiers de la municipalité, en collaboration avec le Festival d’accélération de Saint-Côme, ont également profité de la journée du 10 novembre pour remettre un chèque de 1 000 $ à la fondation.

Rappelons que la Fondation de l'école Kennebec de Saint-Côme est destinée à amasser des fonds afin d'organiser diverses activités sportives pour les adolescents de 12 à 17 ans de la municipalité, et qu'elle sollicite aussi les dons de berlingots de lait pour les élèves de niveau primaire de l'école Kennebec.