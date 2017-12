Le 19e concours de sculptures sur neige transformé en festival festif à St-Georges

Pour sa 19e édition, la Ville de Saint-Georges et le comité des fêtes ont décidé, pour les 9 et 10 février prochains, de mettre en place un concours sur neige complètement refaçonné, dont les différentes nouveautés auront pour but de tenter de renouer avec l'achalandage et l'ambiance festive des premières années. Jumelé avec la traditionnelle séance hivernale de patinage nocturne avec son et lumières, le concours est ainsi devenu le "Festival de sculptures sur neige" et comprendra plusieurs innovations.

L'objectif de la Ville, en présentant cette nouvelle formule, est à la fois de faire bénéficier de cette expérience inédite de l'hiver à davantage de participants mais aussi de tester une édition renouvelée à la veille des 20 ans du concours sur neige. Alors que la course estivale de bateaux-dragons sur la rivière Chaudière est compromise en raison des travaux de réfection du mur de soutènement qui débuteront cette année, le festival permettra ainsi aux entreprises de la région, à défaut de ramer, de se munir de leurs outils pour venir participer en plus grand nombre à la sculpture sur neige.

« Pour augmenter l'achalandage et proposer un évènement plus attirant pour la population, il ne nous restait plus qu'à nous renouveler complètement avec cette nouvelle formule », a déclaré Carole Paquet, directrice du service de loisirs et de la culture de Saint-Georges.

De nombreuses nouveautés pour cette édition 2018

Parmi les nouveautés de ce "Festival de sculptures sur neige", qui se tiendra le vendredi 9 et le samedi 10 février prochain, un nouveau format de bloc de glace sera proposé cette année, en plus des blocs rectangulaires traditionnels (couchés ou debout) de 4' x 4' x 8'. Il s'agira d'un bloc carré de quatre pieds cubes, dont la taille réduite facilitera le travail des débutants.

Les débutants mis à l'honneur

Afin d'attirer plus de monde cette année, c'est en effet vers les débutants que s'est tourné le comité des fêtes en imaginant la mise en place de deux ateliers pour les nouveaux sculpteurs qui auraient peur de se lancer dans l'aventure, le vendredi 9 février à 13h30 et le samedi 10 février à 8h30. Les formateurs présenteront à cette occasion les différents outils et les techniques à suivre pour se lancer dans la sculpture sur neige et permettre au plus grand nombre de venir expérimenter cette activité.

Des parrains et marraines pour guider les nouveaux sculpteurs

Tout au long de l'évènement, six à huit entraîneurs seront présents à l'anneau de glace du centre sportif Lacroix-Dutil pour apporter des conseils aux participants et les guider dans la réalisation de leur sculpture pour mieux parvenir à façonner la neige. L'objectif principal de cette édition est ainsi d'aller chercher le plus de nouvelles personnes possibles pour tenter d'atteindre le record de 68 équipes, datant des premières éditions. L'année dernière, rappelons qu'une trentaine d'équipes s'étaient déplacées pour participer au concours.

Des modifications du règlement traditionnel

Parmi les nouveautés de cette formule inédite, les catégories traditionnelles seront fusionnées en une seule catégorie. La somme de 1 200 $ de bourses sera remise aux cinq premières positions. Huit sculptures seront aussi tirées au hasard parmi tous les blocs et recevront un prix de 75 $ chacune. Tous les participants recevront gratuitement une carte-loisirs. Enfin, toutes les personnes qui participeront au vote pour la sculpture "coup de coeur" courront la chance de gagner la somme de 50 $.

« Cette année, on veut tout faire pour inciter les gens à sortir de chez eux pour participer à l'activité ou simplement venir admirer les sculptures avant qu'elles fondent », a déclaré Carole Paquet.

Une ambiance festive comprenant plusieurs activités

En fusionnant avec la traditionnelle séance de patinage nocturne avec son et lumière à l'anneau de glace du centre sportif, le festival de cette année, permettant au plus grand nombre de venir participer à des activités variées, aura pour objectif de recréer l'ambiance festive rencontrée dans les débuts du concours sur neige.

Des barbecues seront mis à disposition de la population pour des grillades au cours de l'évènement. Durant la soirée de patinage au clair de lune qui se tiendra le samedi soir, un feu de bois sera aussi présent, accompagné de lumières d'ambiance et de petites gâteries chocolatées.

L'ensemble de ces activités ont été mises en place pour inciter le plus de monde, y compris les personnes qui ne sont pas intéressées par la sculpture, à se déplacer jusqu'au centre sportif pour profiter de l'évènement.

Horaire de l'édition 2018 du festival de sculptures sur neige

Journée du vendredi 9 février 2018

13h : lancement du festival et début des sculptures

13h30 : atelier d'utilisation des outils et présentation des techniques de sculpture sur neige

22h : fermeture des lumières et fin des sculptures

Journée du samedi 10 février 2018

8h : Début de la journée

8h30 : atelier d'utilisation des outils et présentation des techniques de sculpture sur neige

17h : fin des sculptures

17h-18h30 : évaluation des sculptures par les juges

17h-19h30 : vote du public pour le prix coup de coeur

20h : remise des prix de participation et des bourses aux gagnants

18h30-22h : Patinage nocturne avec son et lumière

À noter que l'ensemble de ces activités seront entièrement gratuites. Les personnes intéressées à s'inscrire sont invitées à le faire à partir du 8 janvier prochain en appelant au 418-228-8155, poste 2242.