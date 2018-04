Le premier souper-bénéfice du Soleil Rouge aura lieu à Lac-Etchemin

Le premier souper-bénéfice du Soleil Rouge, soupe populaire, aura lieu lors du vendredi 1er juin prochain au 200, 2e Avenue, à Lac-Etchemin. Les sept organismes présents dans l’organisation travaillent depuis plusieurs semaines afin de mettre sur pied cet événement. Tous les fonds amassés serviront au bon démarrage de la soupe populaire.

Pour l'occasion, un repas trois services sera offert aux convives, soit une entrée de terrine de porc et de poulet aux canneberges, un plat principal de steak de bœuf et de légumes sauce au vin, ainsi qu'un dessert surprise.



Les cartes pour cet événement-bénéfice sont présentement en vente au CJE des Etchemins et à la boutique La Maison Jaune. Notons que 80 places sont disponibles.



Rappelons que c'est le restaurant Le Soleil Rouge, de Lac-Etchemin, qui avait fermé ses portes il y a 5 ans, qui revivra sous forme de soupe populaire en 2018. Il s'agira maintenant d'un lieu de rassemblement, qui servira autant aux personnes démunies de la région qu’au public en général.

Le groupe d’entraide L’Éveil, le Groupe Alpha des Etchemins, l’Essentiel des Etchemins, le Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins, la Maison du Tournant, les Services à domicile des Etchemins et Nouvel Essor, sont les sept organismes présents dans le projet.