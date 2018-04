Desjardins : retour aux membres de 2,6 M $ et 6 000 $ aux bénévoles

Au terme de son exercice 2017, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière affiche un volume d’affaires sous gestion de 3,2 G$, en hausse de 8,9 % par rapport à 2016. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 11,1 M$, soit une croissance de 1,4 %. Son actif s’établit à 1,4 G$ par rapport à l’an passé, en augmentation de 6 %.

Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a retourné 2,6 M$ à ses membres et à la collectivité, soit 63 000 $ sous forme de commandites et de dons, 412 469 $ par son Fonds d’aide au développement du milieu et 2 130 000 $ au moyen de ristournes.

« Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 2 250 000 $ et au dépôt de 250 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés », a mentionné M. Pierre Couillard, président de la Caisse.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement Desjardins à l’automne 2017. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres tiendra compte de l’ensemble de leurs produits et services de Desjardins, par exemple, les produits d’assurance et les cartes de crédit.

6 000 $ pour reconnaître ceux qui font la différence

Lors de la tenue de son assemblée générale annuelle le 24 avril dernier, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière a tenu à reconnaître le travail de gens dévoués et passionnés, ces bénévoles qui offrent de leur temps pour les organismes de la région.

« Dans le cadre de la première édition du programme Bénévole en Or, nous tenions à reconnaître les gens qui contribuent à améliorer notre communauté en leur rendant un hommage pleinement mérité! » de préciser Pierre Couillard, président du conseil d’administration de la Caisse.

Le programme devait au départ reconnaître 3 bénévoles, mais devant la qualité des candidatures reçues, le jury a décidé de retenir 4 bénévoles s’étant particulièrement démarqués. Un certificat cadeau d’une valeur de 200$ a été offert à chacun et un montant de 1500$ a été remis à l’organisme pour qui ces bénévoles donnent de leur temps.

Les Bénévoles en Or 2018 sont : Mme Cécile Rancourt-Champagne, pour les Filles d’Isabelle de Saint-Martin, M. Luc Doyon, pour le Club Optimiste de Saint-Ludger, M. Denys Quirion, pour la Fondation Rotary Jean-Luc Quirion de Beauceville, et M. Jean-Guy Paquet, pour le Centre du 3e âge de Saint-Martin.

Tous les participants au programme Bénévole en Or ont vu leur implication soulignée par les administrateurs de la Caisse, par une invitation à souper en leur compagnie au Georgesville avant la soirée et par la remise d’un cadeau.

À propos de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière

Avec un actif global de 1,4 G$, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière contribue au développement économique et social de ses 42 433 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.