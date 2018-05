Martin Larocque présentera la conférence « Être parent, c'est mêlant ! » à St-Georges

La Semaine québécoise des familles aura lieu du 14 au 20 mai prochains. C'est donc sous le thème « La famille, c’est ça qui compte ! » que Parents + présentera la conférence « Être parent, c'est mêlant ! », animée par le comédien, conférencier, blogueur et père de trois garçons, Martin Larocque. L'événement aura lieu à la polyvalente de Saint-Georges lors du mardi 15 mai prochain, dès 19 h.

À lire également :

Même si Martin Larocque refuse l’étiquette de « bon père », il est un père de famille engagé. Le don de soi, la présence, l’écoute, l’affection, mais aussi la discipline, font partie de ses valeurs. Le message de Martin : « On n’est jamais seul devant une situation ».



D’ailleurs, depuis plusieurs années, le comédien partage son expérience personnelle avec le désir d’aider les parents qui se sentent seuls et isolés. Il invite, par le biais de ses conférences, les enfants et les parents à investir et à cultiver du temps ensemble, notamment à travers des activités de rapprochement.



Précisons que tous les fonds amassés seront directement remis à l’organisme Parents +, un organisme sans but lucratif qui propose une vision globale pour tous les parents.