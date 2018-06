Deux nouvelles balançoires pour les résidents  des CHSLD de St-Georges

Deux balançoires adaptées ont récemment été aménagées au bénéfice des 87 résidents des CHSLD Richard-Busque et du Séminaire situés à Saint-Georges. Cet investissement de 11 500 $ a été rendu possible grâce au soutien du député de Beauce-Sud, Paul Busque, du maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin, et du préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Normand Roy.

Implantées depuis le début juin, les balançoires, qui sont à la fois accessibles et sécuritaires pour les personnes en fauteuils roulants, sont très prisées par les résidents et leurs proches.

« Ces nouvelles installations répondent aux besoins exprimés par les résidents à la technicienne des loisirs, Mme Claudia Morin. C’est un beau cadeau que nous leur offrons puisqu’ils pourront profiter de sorties à l’extérieur de l’établissement en saison estivale. Je souhaite aussi remercier l’implication de nos élus qui ont cru à ce projet pour l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés », souligne Pauline Pépin, présidente du comité des résidents du CHSLD Richard-Busque et instigatrice du projet.

L’idée d’aménager ces balançoires adaptées a été présentée aux dignitaires lors de l’inauguration de la chambre de fin de vie au CHSLD Richard-Busque du 4 mai dernier.

« Nous avons accueilli avec grand plaisir la proposition de Mme Pépin, mais à la condition que les deux CHSLD de Saint-Georges soient dotés d’une balançoire chacune. Pour ce faire, j’ai travaillé en étroite collaboration avec le maire, Claude Morin, ainsi qu’avec le préfet, Normand Roy. Je me réjouis que la somme de nos efforts permettent maintenant aux aînés de profiter d’environnements plus sécuritaires et surtout plus accueillants », déclare le député de Beauce-Sud.

Gérés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, le CHSLD Richard-Busque et celui du Séminaire comptent respectivement 45 et 42 résidents.

