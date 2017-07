Football : deux recrues des Condors font partie de l'alignement officiel de l'Équipe Québec 2017

Deux recrues des Condors, Samuel Faucher et Christopher Fortin, ont eu la confirmation qu'ils font partie des 40 joueurs de la province choisis pour faire partie de l'alignement officiel de l'Équipe Québec 2017 des moins de 18 ans.



Équipe Québec participera d'ailleurs à la Coupe Canada de football du 8 au 16 juillet prochains à Wolfville en Nouvelle-Écosse et tentera d'y défendre son titre.

Christopher Fortin (6 pieds, 4 pouces et 260 livres) et Samuel Faucher (6 pieds, 1 pouce et 240 livres) étaient convoités par plusieurs équipes du réseau collégial québécois. Ils ont collectionné les honneurs lors de leur carrière au niveau secondaire.

Rappelons que ces deux recrues feront leurs débuts avec les Condors au Stade du Cégep Beauce-Appalaches face aux Diablos de Trois-Rivières le 2 septembre prochain.