La tenue de la 2e édition du Fat Bike Fun, qui se déroulera au Centre de ski Saint-Georges lors du samedi 21 octobre prochain, a été annoncée ce matin lors d'une conférence de presse. L'événement a comme objectif de financer la prochaine année d'activité du Club Vachon Subaru Beauce, qui entraîne une cinquantaine de jeunes de 6 à 17 ans en vélo de route et en vélo de montagne à Saint-Georges.

L'événement comprendra non seulement une course à relais de Fat Bike, mais aussi un tournoi de Lancer de la hache, une nouveauté cette année. Les participants pourront également profiter des nouvelles sections « Bouffe sur roues » et « Microbrasseries » sur place.

Plus de détails à venir.