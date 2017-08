Défi sportif AlterGo : trois athlètes beaucerons et leurs familles se confient

Le Défi sportif AlterGo, qui a comme préoccupation l'accès des personnes ayant une limitation fonctionnelle au loisir, au sport et à la culture, a rassemblé plus de 6 700 athlètes lors de sa 34e édition qui s'est déroulée dans la région de Montréal du 24 au 30 avril derniers. Le Tour cycliste du SPVM, réalisé au profit de ce défi, a d'ailleurs arrêté sa route sur l'Ïle Ronde à Beauceville lors du jeudi 17 août dernier.

Dans le cadre de cet événement, EnBeauce.com a rencontré trois athlètes beaucerons ayant une limitation fonctionnelle, pour en apprendre davantage sur leur relation avec le sport au quotidien. Il s'agit de Marie-Laurence Bolduc, Gabriel Gosselin et Sylvain Tardif, qui étaient accompagnés de leurs familles pour l'occasion.

Nous nous sommes d'abord entretenus avec Marie-Laurence Bolduc, âgée de 13 ans, qui est originaire de Sainte-Marie, ainsi qu'avec sa mère et son frère. Marie-Laurence a participé au Défi AlterGo en avril dernier, et y a remporté deux médailles de bronze dans les épreuves de la course à obstacles et du lancer du poids.

Madame Simard a aussi mentionné qu'elle espérait que son histoire pousse les autres parents de la région qui vivent une situation semblable à la sienne investissent du temps et de l'argent dans les loisirs de leurs enfants. « Nous nous sommes déplacés jusqu'à Montréal, depuis Sainte-Marie, pour que ma fille puisse participer au Défi sportif AlterGo. Il n'y a pas d'autres enfants de la Beauce qui sont allés, sauf un garçon qui va à l'école Madeleine-Bergeron à Québec. Cette école se déplace avec ses élèves, mais en Beauce, aucun établissement n'offre le transport. Nous y sommes donc allés par nos propres moyens », a-t-elle conclu.

Ajoutons que la jeune Marie-Laurence compte bien participer au Défi sportif AlterGo à nouveau l'an prochain.

Quant à eux, les parents du jeune Gabriel Gosselin, originaires de Saint-Victor, sont heureux que leur fils puisse s'adonner au hockey sur luge en Beauce avec d'autres jeunes ayant une limitation fonctionnelle comme lui. « On embarque avec eux autres, on les motive, on les pousse et on aime ça », a expliqué le père de Gabriel. « Quand on voit qu'ils sont motivés, c'est le fun. Ça les fait bouger. Ils apprennent aussi à apprivoiser l'esprit d'équipe dans tout ça », a-t-il ajouté.

La mère de Sylvain Tardif, de Saint-Georges, a ensuite tenu à préciser qu'au-delà de l'activité physique, c'est surtout le côté relationnel des athlètes qui permet d'être développé grâce au sport. « L'appartenance à un groupe aussi, faire partie de la gang, c'est très important pour eux », a-t-elle spécifié.

« Me retrouver avec beaucoup de personnes, c'est ma partie préférée », a finalement lancé le jeune Gabriel Gosselin à EnBeauce.com.

Précisons que Gabriel Gosselin et Sylvain Tardif pratiquent tous deux le hockey sur luge à l'aréna de Beauceville. Ils font partie du même regroupement sportif, soit l'équipe de hockey sur luge de la Chaudière-Appalaches.