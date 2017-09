Les Condors subissent une défaite face aux Islanders de John Abbott

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi une défaite de la défaite de 53 à 14 face aux Islanders de John Abbott lors du samedi 16 septembre dernier. Lors de ce match, disputé au terrain synthétique de la Cité étudiante, à Saint-Georges, les footballeurs beaucerons en ont profité pour rendre hommage au regretté Ben Gravel.

Trois touchés inscrits dès le premier quart ont pavé la voie à un gain de 53 à 14 des Islanders de John Abbott aux dépens des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. L’équipe beauceronne n’a pas encore connu la victoire en trois matchs. Les Islanders remportent quant à eux une troisième partie consécutive.

Les Condors auraient mérité un meilleur sort au premier quart puisque la défensive a forcé quelques échappées qu’elle a été incapable de récupérer. De bons retours de bottés ont été annulés par des punitions et un botté de dégagement que les Condors croyaient avoir repris s’est plutôt transformé en une punition pour ne pas avoir accordé les cinq verges d’immunité au retourneur.

John Abbott a porté la marque à 30 à 0 au deuxième quart grâce à un quatrième touché et à un touché de sûreté. Les Condors se sont inscrits au pointage lorsque Jérémy Desmeules a rejoint Nathan Bolduc dans la zone des buts avec une passe de deux verges sur le dernier jeu de la première demie.

En deuxième demie, les Condors ont réduit la marque à 30 à 14 lorsque Nathan Bolduc a complété une passe de touché de 30 verges à William Dallaire sur une feinte de botté de placement. Les visiteurs ont répliqué en ajoutant 17 points à avant la fin du troisième quart. Ils ont inscrit un dernier touché non transformé au quatrième quart.

Précisons que les Condors ont amassé 104 verges de gains par la passe et 116 au sol. Jérémy Desmeules a complété 10 de ses 23 passes pour 64 verges. Vincent Houle a gagné 58 verges en 16 courses. Amani Malinda a réussi six plaqués et Dominic Lafontaine en a récolté cinq.

Hommage à Ben Gravel

La direction du Cégep Beauce-Appalaches a profité du match annuel de retrouvailles des anciens pour rendre hommage au regretté Ben Gravel, le fondateur du programme de football des Condors. Premier entraîneur de l’équipe, il a conduit sa troupe à deux championnats du Bol d’Or.

Le directeur général du Cégep, Mario Landry, a présenté aux enfants de Ben Gravel le trophée qui perpétuera la mémoire de celui que l’on considère comme le père du football en Beauce. Le trophée Ben Gravel sera remis à la fin de chaque saison au joueur des Condors qui aura démontré le plus de leadership et d’engagement communautaire. L’Association des Anciens Condors Football a remis aux membres de la famille un chandail des Condors identifié au nom de l’ex-entraîneur. C’est à Bernard Gravel, ancien botteur des Condors et du Rouge et Or de l’Université Laval, qu’est revenu l’honneur d’effectuer le botté protocolaire.

Au cours de la cérémonie, on a souligné la façon dont le professeur d’éducation physique du Séminaire de Saint-Georges puis du Cégep Beauce-Appalaches a su transmettre à ses étudiants sa passion pour le football et le sport en général. Nombre d’étudiants-athlètes qu’il a dirigés entraînent eux-mêmes d’autres jeunes aujourd’hui. Ils transmettent, à leur tour, les valeurs qu’ils ont apprises de lui.

En lieu et place d’une minute de silence, ce sont des applaudissements nourris que les partisans des Condors ont réservé à Ben Gravel. Ils ont aussi applaudi la centaine de joueurs des deux équipes qui constituent une partie de l’héritage de sport étudiant qu’il a a laissé à la Beauce et au reste du Québec.