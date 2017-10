Victoire du Giovannina de Ste-Marie en prolongation face à St-Jean-Port-Joli

Le Club de hockey Giovannina de Sainte-Marie a affronté

« »

« »

« »

VENDREDI 20 OCTOBRE

St-Jean-port-Joli 4 vs Ste-Marie 5

C’est en prolongation que Giovannina de Ste-Marie remporte la victoire de 5 à 4 contre Le Pavage Jirico de St-Jean-Port-Joli. En première période, c’est le pavage Jirico qui prend les devants en marquant 2 buts. Sainte-Marie ne se laisse pas atteindre et déjoue Marc-Antoine Coulombe en fin de période pour ainsi porter le pointage à 2-1. La deuxième période se joue à force égale puisque chacunes des deux équipes inscrit 2 buts durant cette dernière. En fin de 2e période, Jérôme Cloutier inscrit son 2e but de la rencontre en permettant à son équipe de prendre les devants 4-3. En 3e période, Yannick Drouin, de Ste-Marie, crée l’égalité, ce qui porte les deux équipes en prolongation. C’est Michaël Laplante qui, dès le début de la prolongation, brise l’égalité et donne la victoire à son équipe.

Marqueurs pour St-Jean-Port-Joli :

Marqueurs pour Ste-Marie:

Jérôme Cloutier (2B)

Mathieu Bélanger (1B)

Keven Gosselin (1B)

Yannick Drouin (1B-2A)

Jason Breton (1B)

Michael Laplante (1B)

Samuel Landry (1B)

Maxime Cliche (1B)

Spectaculaire remontée du Giovannina

Saint-Jean-Port-Joli 4 – Giovannina 5 (en surtemps)

Sainte-Marie, centre Caztel

Je ne sais pas pourquoi l’annonceur-maison des matchs du Giovannina, Jean-François Allen, n’a pas pensé faire jouer la chanson « Believer », parce que c’est ce que les quelque 300 spectateurs réunis au centre Caztel vendredi soir ont tous pensé à la suite de la superbe victoire de leurs favoris.

Pour une victoire spectaculaire, c’en fut toute une. Comme ça semble être leur marque de commerce depuis le début de la saison, les joueurs de l’entraineur Steeve Tanguay n’ont jamais abandonné et ont comblé des retards de 3 à 1 et de 4 à 3 pour soutirer la victoire au compte de 5 à 4 en surtemps contre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. C’est Michaël Laplante, avec son troisième but de l’année, qui a mis fin à la supplémentaire à 3 contre 3 sur un jeu bien orchestré par Yannick Drouin et Mathieu Landry

Pourtant, les adversaires du Giovannina avaient bien débuté la partie en prenant rapidement l’avance 2 à 0 avant que le grand Maxime Cliche enfile l’aiguille sur une passe de Jason Breton vers la toute fin de la première période. Cette période fut jouée à toute allure alors que les deux équipes se sont concentrées sur l’offensive produisant des deux côtés de très beaux jeux.

Ce rythme endiablé s’est maintenu pendant le deuxième engagement alors que Saint-Jean-Port-Joli a enregistré un troisième but avant de voir le Giovannina revenir dans le match avec deux buts rapides. Samuel Landry sur des passes de Yannick Drouin et Étienne Breton a fait 3 à 2 et Jason Breton, sur un superbe tic-tac-toe préparé par Maxime Cliche et Michaël Laplante en avantage numérique, a égalisé la marque à 3 partout. J’ouvre ici une parenthèse à savoir s’il y a quelqu’un qui a immortalisé sur vidéo la séquence menant au but de Breton. Si oui, prière d’envoyer la séquence à l’adresse courriel de Marc Bergevin s’il-vous-plait. L’organisation du Canadien de Montréal vous dit merci d’avance. Je ferme la parenthèse. Cependant, avant que le deuxième tiers ne tire à sa fin, le Pavage Jirico a refroidi les ardeurs du Giovannina en reprenant les devants dans la partie avec un filet crève-cœur alors qu’il ne restait qu’une seconde au tableau indicateur.

Rapidement, au début de la troisième, Yannick Drouin a marqué le seul but de la troisième, un tir du poignet que n’a pu arrêter le gardien du Pavage Jirico, Marc-Antoine Coulombe. Par le fait même, Drouin a égalisé le pointage et permis au Giovannina de se rendre en surtemps et de remporter une deuxième victoire bien méritée. Marc-André Huppé a été le gardien vainqueur en effectuant 30 arrêts.

Marque finale = Saint-Jean-Port-Joli 4 – Giovannina 5

Faut le voir pour le croire

Je ne pensais jamais que le territoire de Saint-Jean-Port-Joli couvrait si grand. Parmi les joueurs qui étaient de leur alignement contre le Giovannina, j’ai reconnu Kevin Gosselin et René-Dave Pelchat de Saint-Joseph, Marc-Antoine Perron-Rousseau de Saint-Georges, Yannick Boucher de Lévis et même Jean-Philippe Lebrasseur de Chicoutimi (et peut-être que j’en oublie). Même si tout n’est pas parfait, en voyant cela, on ne peut que dire bravo à l’organisation du Giovannina qui a opté pour des joueurs vraiment locaux.

3 étoiles du match

(Les 3 étoiles du match ont été choisies par Bruno Drouin, de Saint-Isidore)

Première étoile : Samuel Landry, pour son lancer digne de la NHL

Deuxième étoile : Maxime Cliche, parce qu’on ne peut pas le manquer sur la glace

Troisième étoile : Yannick Drouin (photo), il a excellé dans toutes les facettes du match

Prochain rendez-vous

Avis aux maniaques de hockey, après trois parties d’affilée au centre Caztel, la fin de semaine prochaine, le Giovannina prendra la route, et c’est le cas de le dire avec une randonnée de près de 600 km aller-retour, puisque les joueurs de Sainte-Marie prendront l’autobus et se rendront à Trois-Pistoles pour leur visite annuelle dans la région du Bas du fleuve, samedi le 28 octobre.

Samedi 28 octobre à 20 h

À l’aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles

Sainte-Marie vs Trois-Pistoles

Pour la première fois en saison régulière, le Giovannina de Sainte-Marie prendra la route et visitera le Ciel-FM de Trois-Pistoles samedi prochain, le 28 octobre. À la suite de leur belle victoire contre Saint-Jean-Port-Joli vendredi dernier, les joueurs de Steeve Tanguay arriveront à l’aréna Bertrand-Lepage confiants et gonflés à bloc pour cette quatrième partie de la saison régulière.