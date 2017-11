LNAH : le Cool FM renverse l'Assurancia de Thetford Mines

Le Cool FM de Saint-Georges a bien débuté sa fin de semaine alors que l'équipe beauceronne a obtenu un gain de 5 à 3 face à l’Assurancia de Thetford Mines vendredi le 17 novembre dernier.

À lire également :

La glace était encore fraiche que Toby Lafrance effectue un tir qui trompe la vigilance du gardien Girard et donne l’avance au Cool FM. La formation beauceronne double son avance grâce à Éric Bertrand qui profite d’une belle passe de Martin Gascon à partir du coin de la patinoire. À ce point, l’entraineur Bobby Baril demande un temps d’arrêt afin de calmer la tempête. La stratégie fonctionne parce qu’en avantage numérique Beauregard accepte une passe de Mathew Medley et place la rondelle du côté droit du gardien. Pendant un autre désavantage numérique, Adam Russo sort la jambière pour priver l’Assurancia d’égalé la marque. Ceci inspirera ces coéquipiers qui marqueront en fin d’engagement quand Toby Lafrance récupère un retour de lancer de Jonathan Parisien pour marquer son 2e de la partie. C’est 3-1 pour St-Georges à ce moment.

Rapidement en au second engagement, Sylvain Deschatelets compte en désavantage numérique alors que la rondelle reste collée sur la glace devant le gardien du Cool. 58 secondes plus tard, St-Georges riposte grâce à Keven Cloutier qui effectue un lancer frappé parfait. En milieu de période, les unités spéciales du Cool sont de retour au boulot et c’est Éric Bertrand qui vas compléter un tic-tac-toe parfait entre lui, Gascon et Cloutier. Ce but chassera Gabriel Girard de la partie. Thetford termine la période avec un autre but en supériorité numérique, provenant du bâton de Thomas Beauregard qui effectue un tir d’une précision chirurgicale. Les équipes retournent au vestiaire avec une marque de 5-3.

La 3e période ne verra personne ajouter de but. Le Cool FM a pu compter sur Adam Russo pour garder le fort jusqu’à la fin du temps règlementaire. L’Assurancia a dirigé 41 lancers tandis que le Cool FM en a effectué 35.

Les trois étoiles :

1- Toby Lafrance (2 buts)

2- Adam Russo (eff : 0.925)

3- Thomas Beauregard (2 buts)