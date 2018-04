Le cycliste beauceron Guillaume Davidson brille en France

Guillaume Davidson, cycliste originaire de Saint-Georges, a participé les 14 et 15 avril derniers au Tour de Haute-Saône (Bourgogne - Franche-Comté), en France, pour l'équipe Macadam's Cowboys, qui évolue dans la troisième division française du cyclisme. Il a terminé en quatrième position au classement général.

Le jeune homme de 18 ans, qui habite l'Hexagone depuis un peu plus de deux mois, a participé aux deux étapes du tour. Lors de la première étape (117 km), entre Genevray et Saulx, il a terminé en 25e position sur un total de 180 coureurs. Lors de la deuxième étape (120 km), dont le point de départ et le point d'arrivée étaient à Vesoul, il a terminé en deuxième position, ce qui l'a donc hissé sur le podium. M. Davidson s'est dit satisfait de sa performance : « Je ne m'attendais pas à avoir un podium en France. »

Appelé à commenter sa remontée de la deuxième étape, il a affirmé ceci :

« Le deuxième jour, je pars en échappée assez tôt durant la course, après 10 km sur 120 km. Au début, nous étions deux, puis un groupe de six coureurs nous a rejoints, donc nous étions huit jusqu'à 15 km de la fin. Un gros groupe de 20 coureurs nous a rattrapés ; ils étaient donc moins fatigués que les six du début. Je me suis reposé jusqu'à la fin, puis j'ai sprinté et j'ai terminé deuxième de l'étape (finale). »

Le Georgien, qui étudie les techniques du génie industriel au cégep de Trois-Rivières, dit ne pas fixer son avenir ; il se garde des portes de sortie tout en essayant de se rendre le plus loin possible en cyclisme. « Je ne sais pas encore où », a-t-il toutefois poursuivi.