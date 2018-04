Raphaël Lessard obtient la 4e place en Caroline du Nord

Raphaël Lessard s’est offert une quatrième place lors du Mid Atlantic – CARS Responses Energy Super Late Model Tour, qui se tenait une épreuve de 150 tours dans la série américaine CARS Tour. Le jeune pilote, membre du programme de développement de Toyota (TRD), s’élançait de la cinquième position pour cette course sur l’Orange County Speedway, à Rougemont, en Caroline du Nord, qui avait lieu samedi dernier. Dès les premiers tours, M. Lessard, 16 ans et originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, s’est imposé comme l’un des pilotes à battre.

Bien que l’épreuve ait été ponctuée de plusieurs drapeaux jaunes, M. Lessard ne s’est pas laissé impressionner par les multiples relances, profitant de la ligne intérieure et extérieure pour effectuer des dépassements sur les compétiteurs en piste.

La Toyota Camry FRL Express/Mobil 1/Toyota #51, préparée par Kyle Busch Motorsports (KBM), a prouvé encore une fois qu'elle est une excellente voiture. Arrêtant aux puits avec 60 tours à faire pour changer les quatre pneus et faire des ajustements mineurs, cela a été le premier et le seul arrêt aux puits pour Raphaël Lessard.

Après la neutralisation obligatoire avec 20 tours restants à l’épreuve, les pilotes avaient les couteaux entre les dents. Attendant patiemment son heure, M. Lessard a profité d’une erreur d’un compétiteur pour reprendre la troisième position. Toutefois, après la dernière neutralisation de la course causée par une sortie de piste d’un autre pilote, M. Lessard aurait pu espérer une victoire si les compétiteurs n’avaient pas joué autant du coude. Finalement, c’est en quatrième position que Raphaël Lessard a terminé cette épreuve haute en action. 27 voitures ont pris part au départ de la course, mais seulement 15 ont passé le fil d’arrivée.

« C’est dommage de ne pas avoir remporté la course, surtout que nous étions si proches du but. Nous avons tout de même prouvé que nous avons une excellente voiture et que la vitesse est au rendez-vous. Je suis tout de même très content de ma performance, de celle de l’équipe de la voiture, nous sommes sur la bonne voie pour une très belle saison. Je voudrais remercier mes commanditaires FRL Express, Mobil 1 et Toyota, les investisseurs, ainsi que l’équipe KBM qui a travaillé très fort pour me donner une super voiture. Merci aussi à mes parents, mon agent Robert Desrosiers, tous mes fans et tous ceux qui ont regardé la course à distance! » - Raphaël Lessard

La prochaine course de Raphaël Lessard se déroulera le 5 mai prochain dans la série CARS Tour au Hickory Motor Speedway, à Newton, en Caroline du Nord.